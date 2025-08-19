'Adoraria me aposentar com Messi', diz Suárez

A poucos meses do fim de seu contrato com o Inter Miami, o atacante uruguaio Luis Suárez expressou, nesta terça-feira (19), que está disposto a estender sua permanência na equipe da MLS e que gostaria de se aposentar junto com o astro argentino Lionel Messi.

"Eu me sinto bem fisicamente, sinto que estou ajudando o time e se o clube quiser, obviamente, não vamos ter nenhum problema" para renovar, disse Suárez em entrevista coletiva na véspera das quartas de final da Leagues Cup, contra o Tigres, do México.

"Estamos no mesmo caminho para fazer o Inter continuar crescendo como clube. Temos que continuar para atrair bons jogadores e que a liga continue crescendo", acrescentou o uruguaio de 38 anos.

Suárez chegou ao Inter Miami na temporada 2024 e, posteriormente, renovou seu contrato por mais um ano, até o final de 2025.

Além do 'Pistolero', a presença de Messi em Miami também motivou a chegada de outros jogadores de destaque, como o argentino Rodrigo De Paul e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.

Suárez ressaltou que sua continuidade não está ligada ao camisa 10 argentino, que está negociando sua renovação, mas admitiu que gostaria de encerrar a carreira junto com o amigo de longa data.

"Nós dois estamos mais velhos e cada um tomará a decisão que for correta pensando no bem pessoal", afirmou.

"Adoraria me aposentar junto com ele porque estamos há anos conversando sobre pararmos juntos e isso pode acontecer", explicou. "Pode ser, mas depende da minha renovação, da renovação dele e cada um tomará a decisão adequada no momento".

Suárez tem sido menos eficiente nesta temporada, com seis gols marcados em 21 rodadas, mas segue sendo titular absoluto do técnico Javier Mascherano.

"Sendo atacante, você quer sempre fazer mais gols, mas não consegui pelas circunstâncias e por finalizar mal", explicou. "Não estou fazendo gols, mas sinto que ajudo a equipe e fico tranquilo, é isso que importa".

gbv/raa/cb/aa

© Agence France-Presse