Administração Trump adensa lista de produtos sujeitos a tarifas para aço e alumínio

São Paulo

19/08/2025 18h01

Mais de 400 produtos foram adicionados à lista de mercadorias que estão sentindo o peso das tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o Departamento de Comércio dos EUA na terça-feira.

Na mais recente escalada da guerra comercial, produtos como vagões de trens, equipamentos de construção, como guindastes, e outros tipos de maquinário pesado, juntamente com uma lista de bens diversos, como latas de aerossol, foram adensados à lista de produtos derivados de aço e alumínio aos quais se aplicam tarifas elevadas.

A lista inclui ainda produtos como turbinas eólicas e suas peças e componentes, tratores, móveis, compressores e bombas, partes automotivas, ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e químicos especiais, além de inseticidas. Em pleno verão no Hemisfério Norte, máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado também constam da lista.

Isso significa que os importadores desses produtos terão que pagar uma tarifa de 50% sobre qualquer conteúdo desses metais que os produtos contenham.

"A ação de hoje expande o alcance das tarifas sobre o aço e alumínio e fecha caminhos para a evasão, apoiando a contínua revitalização das indústrias americanas de aço e alumínio", disse Jeffrey Kessler, subsecretário de comércio para indústria e segurança, em um comunicado.

A lista de produtos derivados tarifados foi ampliada sob a autoridade da Seção 232 do Ato de Expansão Comercial, que permite tarifas específicas de produtos para promover a segurança nacional.

