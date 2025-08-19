Ações europeias fecham em picos de 5 meses, conforme investidores monitoram progresso sobre Ucrânia

Por Twesha Dikshit e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam em seu nível mais alto em mais de cinco meses nesta terça-feira, com investidores avaliando as chances de um fim da guerra na Ucrânia, após as negociações de segunda-feira em Washington entre líderes dos Estados Unidos, Ucrânia e Europa.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,69%, a 557,81 pontos. A maioria das principais bolsas regionais também foi negociada em alta.

Os mercados foram impulsionados por esperanças de mais negociações para resolver a guerra da Rússia na Ucrânia, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu garantias de segurança para Kiev em uma cúpula com líderes ucranianos e um grupo de líderes europeus, embora tenha havido pouca clareza sobre os detalhes.

Ele disse que os preparativos para uma cúpula trilateral entre os EUA, a Rússia e a Ucrânia estavam sendo feitos.

Nesta terça-feira, Trump disse esperar que Putin avance no sentido de acabar com a guerra, mas admitiu que o líder do Kremlin pode não querer fazer um acordo.

O setor de defesa caiu 2,6%, marcando seu pior dia em mais de um mês, e registrou o pior desempenho do STOXX 600.

As ações da italiana Leonardo caíram 10,2%, a maior baixa do índice. A Hensoldt e a Renk perderam 9,5% e 8,3%, respectivamente, enquanto a Rheinmetall recuou 4,9%.

"O restante do mercado está subindo cautelosamente... isso realmente reflete o que pensamos sobre a perspectiva de um acordo de paz -- é provável que seja de alguma forma", disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação de ações Webull UK.

"A forma que isso assumirá será difícil de determinar."

Os setores de consumo discricionário lideraram os ganhos mais amplos, com os de automóveis e de alimentos e bebidas com alta de 2,4% e 1,6%, respectivamente.

O setor de luxo subiu com um impulso da Moncler, com alta de 4,9%, e da Burberry, que avançou 5,1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,34%, a 9.189,22 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,45%, a 24.423,07 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,21%, a 7.979,08 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,89%, a 43.021,22 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,34%, a 15.303,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,05%, a 7.962,93 pontos.