Acidente em rodovia no interior de SP causa a morte de médica, tio e sobrinho

Três pessoas - uma mulher de 35 anos, um homem de 43 e um adolescente, de 17 anos - morreram na tarde de domingo, 17, em um acidente de trânsito na Rodovia Francisco Marcos Junqueira, próximo de Morro Agudo, município na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

As vítimas estavam trafegando com seus veículos quando tiveram uma colisão frontal na altura do quilômetro 10 da via. Elas ficaram presas às ferragens e não resistiram.

Um dos carros foi encontrado capotado, à margem da rodovia e consumido pelo incêndio. A mulher que estava no automóvel, identificada como Maria Vitória Ferrari, foi encontrada carbonizada. Ela era médica e trabalhava em um posto de saúde de Morro Agudo.

O outro veículo estava no leito da via, com duas vítimas presas às ferragens. Geraldo Pereira Barbosa e Caique Santos da Silva, que eram tio e sobrinho, respectivamente, também foram a óbito. Os dois foram velados no Cemitério Municipal de Pitangueiras nesta segunda-feira, 18.

Por causa do acidente e dos trabalhos de perícia, a via precisou ser interditada e o policiamento de área desviou o fluxo para uma estrada vicinal nas proximidades.

Prefeitura lamenta perda de médica

Em nota, a Prefeitura de Morro Agudo disse lamentar "profundamente o falecimento da médica Maria Vitória Ferrari, ocorrido neste domingo (17)" e, em sinal de respeito, dispensou os atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Mariano Antônio de Figueiredo, onde a médica atuava. O Executivo também decretou luto oficial de três dias.

"A Administração Municipal expressa respeito e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e toda a comunidade que conviveu com ela", disse a administração, em nota.