4º lote de restituição do IR: consulta será aberta nesta semana; veja data

Quem não foi contemplado no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes que receberão no quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Calendário de pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição?

A prioridade é dada aos idosos, sendo que contribuintes com 80 anos ou mais recebem antes. Em seguida, são pagos os valores para aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves. Segundo a Receita, se houver empate nos critérios, quem enviou a declaração primeiro tem preferência.

Ordem de prioridade da restituição

Idosos com 80 anos ou mais; Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave; Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério; Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX; Demais contribuintes.

Como consultar a restituição do IRPF

Para confirmar se está entre os contemplados, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, informar CPF, data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A atualização sobre a situação do pagamento é feita mensalmente. Se a restituição ainda não estiver prevista para o lote em consulta, e não houver pendências na declaração, o sistema exibirá a mensagem "em fila de restituição".