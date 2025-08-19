Topo

Economia

4º lote de restituição do IR: consulta será aberta nesta semana; veja data

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

19/08/2025 06h00

Quem não foi contemplado no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes que receberão no quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Calendário de pagamentos da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição?

A prioridade é dada aos idosos, sendo que contribuintes com 80 anos ou mais recebem antes. Em seguida, são pagos os valores para aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves. Segundo a Receita, se houver empate nos critérios, quem enviou a declaração primeiro tem preferência.

Ordem de prioridade da restituição

  1. Idosos com 80 anos ou mais;
  2. Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave;
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;
  4. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX;
  5. Demais contribuintes.

Como consultar a restituição do IRPF

Para confirmar se está entre os contemplados, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, informar CPF, data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A atualização sobre a situação do pagamento é feita mensalmente. Se a restituição ainda não estiver prevista para o lote em consulta, e não houver pendências na declaração, o sistema exibirá a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Auxílio Gás 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja cronograma

4º lote de restituição do IR: consulta será aberta nesta semana; veja data

Para diretora da Camil, 'Thiaguinho traduz a brasilidade em sua essência'

Nada de EUA: por que ricaços estão se mudando para pequeno país europeu

Febraban pede que Banco Central reveja regras do débito automático

MEI: errou a nota? Você pode cancelar ou corrigir; veja como

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo mês a mês

Salário mínimo teve valor atualizado em 2025; veja total do piso nacional

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de agosto

Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja calendário

A habilidade nº 1 para ter sucesso na Era da IA, segundo CEO da AWS