Zelensky está nos EUA e vai encontrar Trump hoje: veja o que esperar

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente da Ucrânia Volodmir Zelensky vão se encontrar hoje em Washington D.C.

O que aconteceu

Encontro está marcado para 13h no horário local (14h no horário de Brasília). A visita acontece dois dias após encontro de Trump com o presidente Vladmir Putin, que conversaram na sexta-feira no Alasca.

Uma das expectativas é de que uma reunião entre Zelensky e o presidente Vladimir Putin seja marcada, segundo Trump. O presidente dos EUA afirmou em uma rede social que esse encontro será marcado "se tudo der certo" na conversa de hoje.

Os EUA também reforçarão a ideia de uma "garantia de segurança" para o território ucraniano em caso de cessar-fogo. A promessa foi feita por telefone após a reunião de Trump com Putin e protegeria o país de Zelensky de novos ataques no caso do fim da guerra. Não há detalhes, porém, sobre como os EUA fariam a proteção.

Trump e Zelensky terão um primeiro encontro bilateral e, depois, líderes europeus participarão da conversa. Entre os presentes estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente da França, Emmanuel Macron; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Zelensky "pode acabar com a guerra se desejar", disse Trump. Também em publicação nas redes sociais, o republicano afirmou que o conflito pode terminar "de maneira imediata" se este for o desejo do ucraniano.

Não há expectativa de que a recuperação da Crimeia ou que a entrada da Ucrânia na Otan aconteçam. O território foi anexado pela Rússia em 2014 e Zelensky já afirmou reiteradamente que não vai abrir mão de recuperar a área, alegando que a Constituição ucraniana prevê que o território do país é "indivisível e inviolável".

Medo do lado europeu da conversa é de que Washington pressione Zelensky a aceitar condições estabelecidas pela Rússia. O presidente ucraniano descartou a possibilidade de aceitar anexação de outros territórios por parte de Putin, mas disse que está disposto a fazer um encontro trilateral para discutir a guerra.

Ataques russos deixaram 10 mortos hoje na Ucrânia. Pouco após a chegada de Zelensky aos EUA, dois ataques às cidades de Kharkiv e Zaporizhzhya deixaram 10 mortos e dezenas de feridos, segundo autoridades locais.

Como foi encontro de Trump com Putin

A reunião durou cerca de três horas e acabou sem acordo de cessar-fogo. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa. A expectativa inicial era de que uma trégua na guerra fosse conseguida.

Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.

Putin falou que a Rússia e os EUA têm interesses sinceros de pôr fim ao conflito. Porém, o russo diz estar convencido de que, para chegar a um acordo de longo prazo, é preciso que a segurança do país seja garantida. Segundo ele, Trump disse na cúpula que a proteção dos dois países seria garantida e que os EUA estão preparados para trabalhar nesta questão.

Horas antes da cúpula, Zelensky afirmou que os ataques russos ao território ucraniano continuavam. Para ele, não havia nenhuma ordem ou sinal de que Moscou "esteja se preparando para pôr fim a esta guerra". "No dia das negociações, eles também estão matando. E isso diz muito", acrescentou.

Aliados europeus da Ucrânia temem que Trump possa trair o país. Eles acreditam que o norte-americano pode congelar o conflito com a Rússia e reconhecer —mesmo que apenas informalmente— o controle russo sobre um quinto do território ucraniano.

Trump procurou amenizar essas preocupações. Ele disse que deixaria a Ucrânia decidir sobre qualquer possível troca de território.