Zelensky insiste na necessidade de garantias de segurança dos EUA antes de reunião com Trump
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que discutirá as garantias de segurança ocidentais para seu país durante uma reunião nesta segunda-feira (18) com o presidente americano, Donald Trump, e líderes europeus.
"Teremos tempo para discutir a arquitetura das garantias de segurança. Isso é realmente o mais importante", disse Zelensky em conversas com o enviado especial de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg.
