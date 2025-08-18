Ucrânia 'luta pela própria terra', diz Zelensky antes de encontrar Trump

Volodymyr Zelensky afirmou que os ucranianos não desistiriam de lutar pelas próprias terras, mesmo querendo acabar com a guerra de forma rápida, poucas horas antes de se encontrar com o presidente americano Donald Trump.

O que aconteceu

Putin usou acordos anteriores como "ponto de partida" para novos ataques, alegou Zelensky. Em publicação na rede social X, o presidente afirmou que a paz deve ser "duradoura" e que a Ucrânia não deveria ter desistido da Crimeia e da região do Donbas, na região leste do país, em conflitos anteriores.

Declaração foi dada diante de temor de que EUA pressionem Ucrânia a aceitar condições estabelecidas pela Rússia. Trump e Zelensky vão se encontrar hoje e entre os líderes europeus há receio de que o presidente ucraniano precise ceder novos territórios ao país de Putin.

A Crimeia não deveria ter sido entregue naquela época, assim como os ucranianos não entregaram Kiev, Odessa ou Kharkiv após 2022. Os ucranianos estão lutando pela terra deles, pela independência.

Volodymyr Zelensky, em publicação nas redes sociais

Ele também lembrou que o país recebeu "garantias de paz" em 1994, em um acordo que também envolvia Rússia e EUA e foi quebrado em 2014. Após reunião de Trump com Putin, o governo americano teria oferecido novas garantias de paz para Zelensky aceitar o fim da guerra.

"A Rússia precisa acabar com a guerra que ela mesma começou", afirmou o presidente. "Espero que a união de forças com a América e com nossos amigos europeus obrigue a Rússia a entrar na paz real", afirmou, agradecendo aos Estados Unidos pelo convite para tratar o assunto.

Como vai ser encontro de Trump e Zelensky

Encontro está marcado para 13h no horário local (14h no horário de Brasília). A visita acontece dois dias após encontro de Trump com o presidente Vladmir Putin, que conversaram na sexta-feira no Alasca.

Uma das expectativas é de que uma reunião entre Zelensky e o presidente Vladimir Putin seja marcada, segundo Trump. O presidente dos EUA afirmou em uma rede social que esse encontro será marcado "se tudo der certo" na conversa de hoje.

Os EUA também reforçarão a ideia de uma "garantia de segurança" para o território ucraniano em caso de cessar-fogo. A promessa foi feita por telefone após a reunião de Trump com Putin e protegeria o país de Zelensky de novos ataques no caso do fim da guerra. Não há detalhes, porém, sobre como os EUA fariam a proteção.

Trump e Zelensky terão um primeiro encontro bilateral e, depois, líderes europeus participarão da conversa. Entre os presentes estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente da França, Emmanuel Macron; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.