Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

18/08/2025 14h47

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeceu ao seu homólogo americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (18), por seus "esforços pessoais" para pôr fim à guerra na Ucrânia, no início de uma reunião crucial entre os dois líderes na Casa Branca. 

"Obrigado pelo convite e muito obrigado por seus esforços, seus esforços pessoais para deter as mortes e pôr fim a esta guerra", disse Zelensky, vestido todo de preto, no Salão Oval, logo após ser recebido por Trump na Casa Branca.

lb-aue/bpe/vla/mr/ad/aa

© Agence France-Presse

