Zelensky afirma que Rússia não deveria ser 'premiada' por invadir a Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira que a Rússia não deveria ser "premiada" por sua invasão, horas antes de um aguardado encontro em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com vários líderes europeus.

Em uma mensagem nas redes sociais, Zelensky escreveu que o presidente russo, Vladimir Putin, continuará "matando" para "manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, e humilhar os esforços diplomáticos", concentrados em uma solução para o conflito.

"A Rússia não deveria ser premiada por sua participação nesta guerra", acrescentou.

