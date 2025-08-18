Zelenskiy se reúne com Trump na Casa Branca para encontro decisivo

Por Andrea Shalal e Max Hunder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos "ajudariam" a Europa a fornecer segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, enquanto ele e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, iniciavam uma reunião organizada às pressas para discutir um caminho para a paz.

Falando aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca com Zelenskiy sentado ao seu lado, Trump também expressou esperança de que a cúpula desta segunda-feira possa eventualmente levar a uma reunião trilateral com o presidente russo, Vladimir Putin, acrescentando que ele acredita que Putin quer o fim da guerra.

Zelenskiy e um grupo de líderes europeus chegaram a Washington enfrentando uma pressão crescente de Trump para chegar a uma resolução para acabar com a guerra em termos mais favoráveis a Moscou, depois que Trump e Putin se encontraram no Alasca na sexta-feira por quase três horas.

"Precisamos parar essa guerra, parar a Rússia e precisamos de apoio -- parceiros norte-americanos e europeus", disse Zelenskiy aos repórteres.

Trump cumprimentou Zelenskiy do lado de fora da Casa Branca, apertando sua mão e expressando seu contentamento com o terno preto de Zelenskiy, diferente de suas roupas militares típicas. Quando um repórter perguntou a Trump qual era sua mensagem para o povo da Ucrânia, ele disse duas vezes: "Nós os amamos".

Zelenskiy agradeceu e Trump colocou a mão nas costas de Zelenskiy em uma demonstração de afeto antes de os dois homens entrarem no Salão Oval, onde o último encontro deles, em fevereiro, terminou em desastre depois que Trump desrespeitou Zelenskiy na frente das câmeras de televisão.

Desta vez, os líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan juntaram-se a Zelenskiy para demonstrar solidariedade à Ucrânia e pressionar por fortes garantias de segurança em qualquer acordo pós-guerra.

Trump está pressionando por um fim rápido para a guerra mais mortal da Europa em 80 anos, e Kiev e seus aliados temem que ele possa tentar forçar um acordo nos termos da Rússia depois que o presidente na sexta-feira no Alasca estendeu o tapete vermelho -- literalmente -- para Putin, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra.

Os líderes europeus se reunirão com Trump posteriormente no Salão Leste da Casa Branca, de acordo com a Casa Branca. Essa reunião de alto nível na Casa Branca em um prazo tão curto parece não ter precedentes nos últimos tempos.

Ataques russos durante a noite em cidades ucranianas mataram pelo menos 10 pessoas, no que Zelenskiy chamou de um esforço "cínico" para minar as negociações.

Trump rejeitou as acusações de que a cúpula do Alasca foi uma vitória para Putin, que enfrenta isolamento diplomático desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"Sei exatamente o que estou fazendo e não preciso do conselho de pessoas que têm trabalhado em todos esses conflitos há anos e nunca foram capazes de fazer nada para impedi-los", escreveu Trump nas redes sociais.

A equipe de Trump disse que terá de haver concessões de ambos os lados para acabar com o conflito. Mas o próprio presidente colocou o ônus sobre Zelenskiy para acabar com a guerra, dizendo que a Ucrânia deveria desistir das esperanças de recuperar a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ou de se juntar à aliança militar da Otan.

Zelenskiy "pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar", disse Trump nas redes sociais.

PROPOSTAS DE PUTIN

Zelenskiy já rejeitou praticamente todas as linhas gerais das propostas de Putin na reunião do Alasca. Essas propostas incluem a entrega do quarto restante de sua região oriental de Donetsk, que é amplamente controlada pela Rússia. As forças ucranianas estão profundamente entrincheiradas na região, cujas cidades e colinas servem como uma zona defensiva crucial para impedir os ataques russos.

Qualquer concessão de território ucraniano teria que ser aprovada por um referendo.

Zelenskiy também está buscando um cessar-fogo imediato para conduzir conversações de paz mais profundas, uma posição que seus aliados europeus também apoiaram. Anteriormente, Trump era favorável a essa ideia, mas reverteu o curso após a cúpula com Putin, indicando apoio à preferência da Rússia de negociar um acordo abrangente enquanto a luta continua.

A Ucrânia e seus aliados se animaram com alguns acontecimentos, incluindo a aparente disposição de Trump em fornecer garantias de segurança após um eventual acordo de paz. Um porta-voz do governo alemão disse nesta segunda-feira que os líderes europeus buscariam mais detalhes sobre isso nas negociações em Washington.

A guerra, que começou com uma invasão em grande escala pela Rússia em fevereiro de 2022, matou ou feriu mais de um milhão de pessoas de ambos os lados, incluindo milhares de civis ucranianos, de acordo com analistas, e destruiu grandes áreas do país.

A Rússia vem avançando lentamente no campo de batalha, explorando suas vantagens em termos de homens e poder de fogo. Putin diz que está disposto a continuar lutando até que seus objetivos militares sejam alcançados.

(Reportagem de Max Hunder, Tom Balmforth, Trevor Hunnicutt, Sabine Wollrab, Vitalii Hnidyi, Tim Kelly, Fabian Hamacher, Ludwig Burger, Anita Komuves)