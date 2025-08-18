Topo

Zelenskiy diz que Rússia ataca cinicamente a Ucrânia antes de negociações em Washington

18/08/2025 08h21

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na segunda-feira que a Rússia realizou ataques "cínicos" na Ucrânia, inclusive em uma instalação de petróleo de propriedade do Azerbaijão, antes de conversas planejadas em Washington com Donald Trump.

"Esse foi um ataque russo demonstrativo e cínico. Eles estão cientes de que uma reunião está ocorrendo hoje em Washington que tratará do fim da guerra", escreveu ele no X.

"Putin cometerá assassinatos demonstrativos para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, bem como para humilhar os esforços diplomáticos. É exatamente por isso que estamos buscando ajuda para pôr fim às mortes."

(Reportagem de Yuliia Dysa)

