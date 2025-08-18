Topo

Notícias

Zelenskiy diz que garantias de segurança para a Ucrânia serão elaboradas em 10 dias

18/08/2025 20h58

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na terça-feira (no horário local, mas ainda segunda-feira em Brasília) após sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes europeus que as garantias de segurança para Kiev devem provavelmente ser elaboradas dentro de 10 dias.

"As garantias de segurança provavelmente serão 'desempacotadas' por nossos parceiros, e mais e mais detalhes surgirão. De alguma forma, tudo isso será formalizado no papel dentro de uma semana ou dez dias", disse Zelenskiy em uma coletiva de imprensa transmitida após as reuniões.

Segundo ele, questões territoriais relacionadas a um possível acordo de paz serão resolvidas entre a Ucrânia e a Rússia.

(Reportagem de Yuliia Dysa, em Kiev, e Lidia Kelly, em Melbourne)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Presidente finlandês afirma que Putin não é confiável

Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati

Presidente finlandês diz que Putin "não é confiável"

Zelenskiy diz que garantias de segurança para a Ucrânia serão elaboradas em 10 dias

Trump tenta reunir Putin e Zelensky

Zelensky se declara pronto para encontro bilateral com Putin para terminar a guerra

EUA enviam navios de guerra para perto da Venezuela para combater cartéis de drogas, dizem fontes

Hamas diz que concorda com cessar-fogo de 60 dias

Macron pede sanções contra a Rússia se diplomacia fracassar

Zelensky declara-se pronto para encontro bilateral com Putin para acabar com a guerra

STF abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista