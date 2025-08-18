Topo

Wall Street fecha estável antes de simpósio de Jackson Hole e de balanços de varejistas

18/08/2025 17h17

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam estáveis nesta segunda-feira, depois de terem tido dificuldades para encontrar uma direção, com investidores à espera de uma série de balanços corporativos de grandes varejistas para obter mais sinais sobre a situação da economia e o simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação negativa de 0,01%, para 6.449,24 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva de 0,03%, para 21.629,77 pontos. O Dow Jones registrou variação negativa de 0,08%, para 44.911,51 pontos. ((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB

