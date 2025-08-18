Topo

Notícias

Wall St abre estável com foco em balanços do varejo e cúpula de Jackson Hole

18/08/2025 10h41

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade na abertura desta segunda-feira, em um início tranquilo de uma semana carregada com balanços corporativos de grandes varejistas e o simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 44.963,17 pontos. O S&P 500 recuava 0,07%, para 6.445,02 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,03%, para 21.616,82 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Por que a roupa de Zelensky pode definir reunião com Trump

Cidade termal fantasma devastada pela corrupção volta à vida na Romênia

Milhares de palestinos deixam Cidade de Gaza com medo de ofensiva israelense

'Gerencia vitória russa': a imagem de Trump após reunião com Putin

Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que doará parte de seus direitos autorais à Palestina Action

Josias: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Lula recebe telefonema de Putin para compartilhar informações sobre reunião com Trump

Haddad diz que comércio entre Brasil e EUA tende a cair ainda mais

'Má vontade' em negociar partiu dos EUA, não do Brasil, afirma Haddad

Ciclone extratropical se forma no Sul do País e eleva risco de tempestades severas

Novas chuvas de monção deixam mais de 20 mortos no Paquistão