Wall St abre estável com foco em balanços do varejo e cúpula de Jackson Hole

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade na abertura desta segunda-feira, em um início tranquilo de uma semana carregada com balanços corporativos de grandes varejistas e o simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 44.963,17 pontos. O S&P 500 recuava 0,07%, para 6.445,02 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,03%, para 21.616,82 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)