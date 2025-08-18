Vídeo mostra empresário que matou gari em MG guardando arma do crime

Vídeos anexados ao inquérito que investiga a morte do gari Laudemir de Souza Fernandes mostram o momento em que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, principal suspeito do crime, guarda a arma usada para matar a vítima em uma mochila.

O que aconteceu

Imagens são do circuito de segurança do condomínio onde Renê mora. Na gravação, é possível ver quando o empresário está na garagem do prédio e se encaminha ao elevador. Em determinado momento, ele mexe na mochila, retira a arma, manuseia o objeto e recoloca a pistola na mochila.

Pistola calibre 380 pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê. Exames periciais confirmaram que essa foi a arma usada por Renê para matar Laudemir.

Arma era de uso pessoal de Ana Paula, que afirmou não ter envolvimento no crime cometido pelo marido. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da servidora. A corporação quer determinar se ela deixava a arma em um local de fácil acesso ao marido. Até o momento, ela não é suspeita de nenhum crime e segue com suas funções como delegada.

O UOL procurou a defesa de Renê, mas não obteve retorno. A delegada também não se manifestou publicamente sobre o ocorrido até o momento.

Outros vídeos

Renê atirou e matou Laudemir por volta das 9h da segunda-feira (11), durante o horário de expediente da vítima. Após o crime, ele teria ido para a empresa onde trabalhava, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com a investigação. Imagens do circuito de segurança da empresa mostram que o empresário chegou ao local por volta das 10h30, entra no local de trabalho e cumprimenta os colegas. Cerca de de duas horas depois, ele foi embora.

Após sair da empresa, Renê foi para a casa, chega no endereço por volta das 13h37, momento em que é filmado manuseando a arma. Ele entra no apartamento onde mora com a esposa, troca de roupa e reaparece momentos depois usando camiseta branca e shorts azul — essa é a mesma roupa que ele usava ao ser preso.

Empresário vai passear com dois cachorros. Nas imagens, é possível vê-lo com os animais em uma área do condomínio, ao mesmo tempo em que fala ao telefone.

Polícia afirma que Renê seguiu a rotina em uma tentativa de ocultar o crime. "Essas imagens são provas fidedignas da prática do crime. A gente acredita que ele tentou tratar com normalidade a questão de ter praticado um crime e tentou continuar o seu dia da forma com que ele sempre mantinha o seu cotidiano. E ele seguiu a normalidade, acreditamos, como uma forma de até ocultar essa prática e não criar provas testemunhais contra ele", declarou ao UOL o delegado Evandro Radaelli.

Radaelli disse que, até o momento, não há indícios de que o empresário comunicou o crime para outra pessoa. "Aparentemente, ele não comunicou a ninguém [sobre o crime]. Na verdade, nós temos uma ordem judicial já para extração dos dados do aparelho celular do investigado para saber se ele se comunicou com alguém, se ele eventualmente prestou essas informações para alguém e o que ele disse. Mas, aparentemente, até então nós não temos nenhuma informação de que ele tenha se comunicado com alguém sobre o fato praticado".

Delegado explicou que Renê será indiciado por homicídio qualificado com duas agravantes: motivo fútil e uso de meios que impediram a defesa da vítima. Além disso, o empresário também deverá responder pelos crimes de porte de arma de fogo e por ameaçar a motorista do caminhão de lixo, que era colega de trabalho de Laudemir.

Renê está preso desde o dia do crime. Ele nega ter cometido o assassinato, mas a polícia afirma haver "uma gama de provas" de que ele é o responsável. O Tribunal de Justiça estadual converteu a prisão dele para preventiva.