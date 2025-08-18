Veranico vem aí: temperaturas sobem em todo o país e chegam a 40°C

Depois de uma sequência de dias frios — especialmente nas capitais do sul e sudeste do país, as tardes de calorão estarão de volta nesta segunda quinzena do mês, segundo previsão do Climatempo.

O que aconteceu

Ar polar se afasta, e massa de ar quente e seco ganha força. De acordo com a empresa de meteorologia, um bloqueio atmosférico está se estabelecendo no centro do país e mudando a direção dos ventos.

Terceiro veranico deve ficar ativo da próxima quarta-feira até a segunda-feira seguinte. No centro-oeste, as temperaturas poderão chegar a 40°C. Os estados mais quentes devem ser Mato Grosso e parte de Goiás.

Interior de São Paulo e regiões norte e nordeste do Paraná poderão registrar picos de 35?°C. No Rio de Janeiro, a temperatura também promete ultrapassar os 30?°C a partir do meio da próxima semana.

Toda área de incidência do veranico (em vermelho na imagem acima) terá temperaturas máximas cerca de 5?°C acima do esperado para agosto. Já o norte de Santa Catarina; o sul e leste do Paraná; o centro-sul do Rio de Janeiro; o sul, a Zona da Mata de Minas Gerais e Triângulo Mineiro; o centro e o oeste de Goiás; o leste e grande parte do centro-norte de Mato Grosso; e a maior parte de Rondônia (em laranja no mapa) terão variação de mínimas e máximas entre 3 °C e 5?°C acima da média.

Nas capitais do sul e em quase todas do sudeste, porém, temperaturas seguirão relativamente baixas. Conforme o Climatempo, as maiores médias de temperaturas em agosto se concentram sobre o centro-oeste, norte e interior do nordeste.

Alerta para dias secos

Umidade do ar no Brasil hoje Imagem: Reprodução/Climatempo

Umidade relativa do ar continuará abaixo do ideal, e deve cair ainda mais. A falta de chuva por vários dias consecutivos e o aumento das temperaturas devem piorar a situação, segundo o Climatempo.

Hoje, o norte do Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso estão em estado de emergência, com umidade do ar abaixo de 12%. Além dessas regiões, toda a região central do país encontra-se em situação de alerta ou atenção para a baixa umidade, com índice de umidade de 12% a 13%.

Nível de umidade relativa do ar recomendado pela OMS é em torno de 60%. A secura pode aumentar o risco de doenças respiratórias e o reforço da hidratação corporal é altamente recomendado.

Média de temperaturas em SP está abaixo da média histórica

Média das temperaturas mínimas e máximas em SP, do início deste inverno até a ultima quarta-feira, é 1 ºC abaixo da média histórica. A média registrada no período foi de 12,2?°C, enquanto a média histórica é de 13,2 ºC, segundo dados do Inmet.

Conforme o instituto, menor média histórica desde 1961 foi no inverno de 1994. A temperatura mínima média ficou em 10,8?°C, ou seja, 2,4 ºC abaixo da climatologia.