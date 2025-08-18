Vai treinar? Cuidado com estes 6 hábitos mal-educados na academia

Frequentar a academia vai muito além de treinar: é também dividir o espaço com outras pessoas. Pequenos descuidos podem passar a impressão de desrespeito, mesmo sem intenção —fazendo você parecer mal-educado e até colocar a saúde coletiva em risco.

Um dos erros mais comuns nas academias é não se preocupar com a limpeza dos equipamentos. Passar um paninho com álcool antes e depois de usar aparelhos, pesos, bancos ou colchonetes não é frescura: é respeito coletivo. Afinal, esses objetos são compartilhados por várias pessoas ao longo do dia e podem acumular germes, fungos e bactérias. Além disso, usar o bebedouro de forma incorreta é outro hábito que pega mal. Encostar a boca ou a garrafinha diretamente na saída da água pode transferir microrganismos para todos os usuários seguintes. A regra de etiqueta é simples: leve sua própria garrafa, abasteça sem encostar e jamais lave recipientes no bebedouro. Já treinar sem levar toalhinha é sinônimo de deixar os outros lidarem com as marcas de suor que você espalha pelos aparelhos. A toalha serve não só para absorver a transpiração, mas também para proteger sua pele da fricção. Outro hábito que passa uma impressão negativa é repetir roupas suadas e com odor forte. Tecidos úmidos são um prato cheio para microrganismos e podem causar desde mau cheiro até infecções de pele. Trocar de roupa a cada treino é sinal de consideração com os colegas de academia. E por falar em respeito, manter distância também é fundamental. Evite aglomerações, preserve pelo menos dois metros dos outros praticantes -- especialmente quando estiver muito suado ou quando o desodorante não der conta. Frequentar a academia com sintomas de gripe, tosse persistente ou febre é uma atitude que passa uma imagem de descuido e indiferença. Além de atrapalhar o próprio rendimento, você coloca em risco a saúde dos demais. Se os sintomas não melhorarem em poucos dias, é fundamental procurar um médico e, se for recomendado, respeitar o isolamento.

Saúde coletiva e riscos invisíveis

A negligência com a limpeza e os cuidados de higiene vai muito além do incômodo social: pode abrir as portas para microrganismos perigosos. Entre eles, Staphylococcus, causador de furúnculos e até pneumonia; Streptococcus, que pode provocar desde dor de garganta até meningite; além de Salmonella e Escherichia coli, associadas a infecções intestinais. Vírus como o da gripe, covid-19, sarampo e até o da mpox também podem circular em ambientes abafados e mal ventilados.

Em outras palavras, descuidar da higiene não só transmite a impressão de má educação, como também pode transformar a academia em um verdadeiro campo minado para a saúde.

*Com informações de reportagem publicada em 02/04/2025