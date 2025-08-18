Topo

Notícias

Vai treinar? Cuidado com estes 6 hábitos mal-educados na academia

Manter equipamentos limpos é questão de educação e saúde - iStock
Manter equipamentos limpos é questão de educação e saúde Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

18/08/2025 16h29

Frequentar a academia vai muito além de treinar: é também dividir o espaço com outras pessoas. Pequenos descuidos podem passar a impressão de desrespeito, mesmo sem intenção —fazendo você parecer mal-educado e até colocar a saúde coletiva em risco.

  1. Um dos erros mais comuns nas academias é não se preocupar com a limpeza dos equipamentos. Passar um paninho com álcool antes e depois de usar aparelhos, pesos, bancos ou colchonetes não é frescura: é respeito coletivo. Afinal, esses objetos são compartilhados por várias pessoas ao longo do dia e podem acumular germes, fungos e bactérias.
  2. Além disso, usar o bebedouro de forma incorreta é outro hábito que pega mal. Encostar a boca ou a garrafinha diretamente na saída da água pode transferir microrganismos para todos os usuários seguintes. A regra de etiqueta é simples: leve sua própria garrafa, abasteça sem encostar e jamais lave recipientes no bebedouro.
  3. Já treinar sem levar toalhinha é sinônimo de deixar os outros lidarem com as marcas de suor que você espalha pelos aparelhos. A toalha serve não só para absorver a transpiração, mas também para proteger sua pele da fricção.
  4. Outro hábito que passa uma impressão negativa é repetir roupas suadas e com odor forte. Tecidos úmidos são um prato cheio para microrganismos e podem causar desde mau cheiro até infecções de pele. Trocar de roupa a cada treino é sinal de consideração com os colegas de academia.
  5. E por falar em respeito, manter distância também é fundamental. Evite aglomerações, preserve pelo menos dois metros dos outros praticantes -- especialmente quando estiver muito suado ou quando o desodorante não der conta.
  6. Frequentar a academia com sintomas de gripe, tosse persistente ou febre é uma atitude que passa uma imagem de descuido e indiferença. Além de atrapalhar o próprio rendimento, você coloca em risco a saúde dos demais. Se os sintomas não melhorarem em poucos dias, é fundamental procurar um médico e, se for recomendado, respeitar o isolamento.

Saúde coletiva e riscos invisíveis

A negligência com a limpeza e os cuidados de higiene vai muito além do incômodo social: pode abrir as portas para microrganismos perigosos. Entre eles, Staphylococcus, causador de furúnculos e até pneumonia; Streptococcus, que pode provocar desde dor de garganta até meningite; além de Salmonella e Escherichia coli, associadas a infecções intestinais. Vírus como o da gripe, covid-19, sarampo e até o da mpox também podem circular em ambientes abafados e mal ventilados.

Relacionadas

Mortes após sanduíche são ligadas a botulismo: entenda gravidade da doença

Fibermaxxing: tendência de aumentar fibras na dieta é boa, mas pede cautela

Alucinações: como e por que o cérebro cria percepções que não existem

Em outras palavras, descuidar da higiene não só transmite a impressão de má educação, como também pode transformar a academia em um verdadeiro campo minado para a saúde.

*Com informações de reportagem publicada em 02/04/2025

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Macron pede cúpula entre Ucrânia, Rússia, EUA e UE

Trump diz que Putin aceita garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia

Furacão Erin ganha força rumo às Bahamas

Trump diz que um acordo de paz para guerra na Ucrânia é possível

Trump diz que tentará marcar reunião entre Zelensky e Putin após encontro

Saiba quem foi à festa de aniversário de Guiomar Mendes, mulher de Gilmar

Merz pede cessar-fogo antes de eventual cúpula entre Ucrânia, Rússia e EUA

Seis candidatos vão disputar a Presidência do Chile

Zelensky diz em cúpula na Casa Branca que teve a 'melhor' conversa com Trump até agora

Conab faz nos dias 21 e 22 os primeiros leilões de contrato de opção de arroz

'Esta guerra vai acabar': Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky com tom conciliador