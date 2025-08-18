USP é eleita pela 3ª vez a melhor universidade ibero-americana

A Universidade de São Paulo (USP) é a única instituição de ensino superior da América Latina entre as 150 melhores universidades do mundo, segundo o ranking Academic Ranking of World Universities 2025 (ARWU), divulgado na sexta-feira, 15, pela consultoria chinesa Shanghai Ranking Consultancy.

É o terceiro ano consecutivo em que a universidade é classificada no grupo entre a 101.ª e a 150.ª posições, sendo nesse período a melhor entre todos os países ibero-americanos (comunidade que engloba a América Latina, Portugal e Espanha). Foram avaliadas mais de 2.500 instituições - as mil melhores foram classificadas, e dentre elas estão 18 brasileiras.

A Universidade de Harvard ocupa o primeiro lugar no ranking, pelo 23° ano consecutivo. A segunda posição é ocupada pela Universidade Stanford, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Entre as dez mais bem classificadas, oito são universidades norte-americanas - as exceções são a Universidade de Cambridge, em quarto lugar, e a Universidade de Oxford, na sexta posição, ambas da Inglaterra.

A China tem mais universidades no ranking: 244, contra 183 dos Estados Unidos. Mas as americanas prevalecem entre as 100 melhores, com 37 instituições contra 15 da China.

Além da USP, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) se destacaram entre as 500 melhores instituições classificadas, ocupando o grupo entre a 401.ª e a 500.ª posição. A universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Minas Gerais (UFMG) estão empatadas na faixa 501-600.

Publicado desde 2003, o ARWU é um dos primeiros e mais conceituados rankings universitários. Ele usa seis indicadores para avaliar as instituições, como o número de ex-alunos e docentes vencedores de Prêmios Nobel, número dos pesquisadores mais citados, quantidade de artigos publicados nas revistas Nature e Science, número de artigos indexados/publicados no Science Citation Index - Expanded e no Social Sciences Citation Index e o desempenho de pesquisas per capita relativamente ao tamanho da instituição.