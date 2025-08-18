Dono da Farma Conde diz que Ultrafarma sonegava 60% das vendas, mostra TV

O antigo dono da rede de farmácias Farma Conde afirmou, em delação ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que a concorrente Ultrafarma sonegava até 60% das suas vendas. A informação foi divulgada ontem pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Segundo Manoel Conde Neto, preços praticados pela concorrente eram "inexplicáveis". "Estava na cara que a sonegação lá era e é até hoje muito grande", afirmou em delação.

Até o ano passado, ela [a Ultrafarma] vendia o produto num preço que é inexplicável. E é inexplicável o Fisco não ir lá fechá-la também. Porque nós, mesmo sonegando, e eu sonegava 10% do que vendia. Eles sonegavam 60% do que vendiam e estava na cara que a sonegação lá era e é até hoje muito grande.

Manoel Conde Neto, ex-proprietário da Farma Conde

Delação de Manoel Conde é parte de acordo firmado em 2017, quando esquema de sonegação foi descoberto em sua rede de farmácias. Na época, a Farma Conde devolveu mais de R$ 300 milhões aos cofres públicos e Conde recebeu perdão judicial.

Como esquema funcionava

Esquema de corrupção foi liderado pelo auditor Artur Gomes da Silva Neto, da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado). Conforme o MP-SP, ele era o "cérebro" do esquema bilionário de propinas e créditos irregulares de ICMS — imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços.

Auditor fiscal facilitava o ressarcimento do ICMS. Todas as empresas que pagam o imposto têm direito ao ressarcimento, mas o procedimento é complexo e moroso.

Desde 2021, companhias como Ultrafarma e Fast Shop contratavam empresa de fachada para prestar serviços tributários. A Smart Tax, comandada por Artur, não tinha funcionários. "Só a mãe do fiscal, que não tinha formação técnica para atuar nessa área de tributação, era funcionária", afirmou o promotor João Ricupero, do MP-SP.

O envolvimento da Ultrafarma foi verificado com a quebra do sigilo telemático da empresa. O auditor era responsável por todo o processo, desde a coleta de notas fiscais e da documentação necessária para pedir o ressarcimento do imposto, até o próprio pedido de devolução do dinheiro junto à Fazenda.

Seis pessoas foram presas na última terça-feira. Além de Artur, também foram presos: o auditor Marcelo de Almeida Gouveia; o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira; o executivo da Fast Shop, Mario Otavio Gomes; e um casal apontado como responsável pela lavagem de dinheiro, Tatiane de Conceição Lopes e Celso Éder Gonzaga de Araújo.

Executivos foram soltos três dias depois, após pagarem fiança de R$ 25 milhões cada. Já Tatiane teve prisão convertida em domiciliar. Os demais continuam presos.

MP investiga mais auditores e empresas

Mais cinco auditores fiscais estão na mira dos investigadores. A informação também foi divulgada ontem pelo Fantástico.

Órgão está investigando outros clientes dos dois auditores presos. Ao menos outras quatro empresas podem estar envolvidas no esquema, segundo o programa.

Oxxo, Rede 28 Postos de Combustíveis e Allmix Distribuidora são citadas pelo MP-SP. Porém, o órgão não detalha as negociações entre essas empresas e os auditores, nem se seus representantes foram alvo de busca e apreensão ou mandados de prisão, segundo a Folha de S. Paulo.

Promotor João Ricupero já havia adiantado ao UOL News que outras empresas poderiam estar envolvidas. "O que a gente verifica é que o esquema não se restringiu a essas duas companhias que foram alvo da operação", disse na última quinta-feira.

O que dizem os envolvidos

Ultrafarma diz que está colaborando com a investigação. Empresa também afirmou ao Fantástico que provará a inocência no curso da investigação.

Defesa de Artur afirma que não vê argumentos para renovar a prisão. Os advogados não comentaram as supostas irregularidades. Já a defesa de Marcelo disse que a prisão dele é injusta.

Os advogados de Tatiane e Celso não foram localizados. Fast Shop afirmou ao UOL na semana passada que colaborava com as autoridades, mas que ainda não havia tido acesso à investigação.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que instaurou um procedimento administrativo. O órgão não havia informado se os auditores foram afastados dos cargos.