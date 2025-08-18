Topo

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

18/08/2025 14h55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta segunda-feira (18) que não considera necessário um cessar-fogo para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, alinhado à posição do presidente russo, Vladimir Putin, com quem se encontrou na semana passada.

"Não acho que um cessar-fogo seja necessário", disse Trump, sentado ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca. 

"Sei que pode ser bom tê-lo, mas também entendo estrategicamente por que um ou outro país não o desejaria. Você tem um cessar-fogo, e eles reconstroem, reconstroem e reconstroem, e você sabe, talvez eles não queiram isso."

