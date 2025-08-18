Topo

Notícias

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

18/08/2025 18h39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou à AFP uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato.

dk/st/nn/mr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Leeds comemora retorno à Premier League com vitória sobre o Everton

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Caiado: não há impedimento para governadores concorrerem à Presidência sem apoio de Bolsonaro

Advogado deixa a defesa de empresário suspeito de matar gari em BH

Aprovação de Trump se mantém em 40%, nível mais baixo de seu mandato, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos

Vídeo mostra empresário que matou gari em MG guardando arma do crime

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin (fonte próxima à reunião)

Barroso nega que vá se aposentar do STF

Macron propõe reunião quadripartite sobre Ucrânia, incluindo Europa

Petróleo fecha em alta moderada, de olho nas reuniões nos EUA sobre a Ucrânia

Produtividade cai 5,6% e ATR recua 4,5% em julho no Centro-Sul em um ano, diz CTC