Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou à AFP uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato.

