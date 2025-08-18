Topo

Trump diz que um acordo de paz para guerra na Ucrânia é possível

18/08/2025 16h15

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que é possível chegar a um acordo de paz para a guerra na Ucrânia, ao se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e com líderes europeus.

Trump, falando com repórteres presentes na Casa Branca, disse que todos prefeririam um cessar-fogo imediato, mas que estava otimista de que um acordo poderia ser alcançado para impedir a agressão na Ucrânia.

(Reportagem de Steve Holland)

