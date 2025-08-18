Topo

Trump diz que será "grande honra" receber líderes europeus na Casa Branca

18/08/2025 11h09

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou nesta segunda-feira a reunião que terá mais tarde com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e líderes europeus na Casa Branca para discutir a guerra na Ucrânia, escrevendo nas redes sociais: "Vamos ver quais serão os resultados".

"Um grande dia na Casa Branca. Nunca tivemos tantos líderes europeus aqui ao mesmo tempo. Uma grande honra para a América!", disse ele em uma publicação.

Trump se reunirá primeiro com Zelenskiy e depois com os líderes de Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan, dias depois de encontrar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que esteve na reunião de Trump com Zelenskiy em fevereiro, também participará das conversas desta segunda, disse uma fonte informada sobre o assunto.

(Reportagem de Steve Holland e Katharine Jackson)

