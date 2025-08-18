Topo

Trump diz que se reunirá com Putin e Zelensky se 'tudo correr bem'

18/08/2025 14h26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que, se sua reunião com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, correr bem, ele espera realizar uma reunião trilateral com o líder russo, Vladimir Putin, com o objetivo de encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia.

"Teremos uma reunião. Acho que, se tudo correr bem hoje, teremos uma reunião trilateral, e acredito que há uma chance razoável de encerrarmos a guerra quando isso acontecer", disse Trump, sentado ao lado de Zelensky na Casa Branca.

dk-aha/sms/mr/db/aa

© Agence France-Presse

