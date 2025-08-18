Topo

Trump diz que os EUA estarão 'envolvidos' na futura segurança da Ucrânia

18/08/2025 14h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que seu país estará envolvido no fornecimento de garantias de segurança à Ucrânia como parte de um acordo de paz para encerrar a guerra com a Rússia. 

Em entrevista a repórteres na Casa Branca, ao lado de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump afirmou que, embora os países europeus sejam "a primeira linha de defesa porque estão lá, eles são a Europa", os Estados Unidos também "os ajudarão. Estaremos envolvidos", afirmou.

dk/sms/mr/db/aa

© Agence France-Presse

