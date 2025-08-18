Trump diz que estão sendo tomadas providências para o encontro entre Zelenskiy e Putin

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou sua reunião nesta segunda-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e outros parceiros europeus como "muito boa" e disse que iniciou os preparativos para uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Zelenskiy após uma ligação posterior com Putin.

Segundo Trump, as garantias de segurança para a Ucrânia -- fornecidas pelos países europeus em coordenação com os EUA -- foram discutidas durante a reunião.

"Ao final das reuniões, liguei para o presidente Putin e iniciei os preparativos para uma reunião, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelenskiy", disse Trump, acrescentando que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff devem tratar dos preparativos com os dois países.

(Reportagem de Kanishka Singh e Jasper Ward em Washington)