Trump diz que assinará decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026

18/08/2025 08h43

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que assinará um decreto antes das eleições de meio de mandato do ano que vem, afirmando que liderará "um movimento" visando a votação pelo correio e as urnas em todo o país.

"Vou liderar um movimento para acabar com as cédulas de votação pelo correio e também, aproveitando, com as máquinas de votação altamente 'imprecisas', muito caras e seriamente controversas", escreveu ele em uma publicação na mídia social.

(Reportagem de Susan Heavey e Maiya Keidan)

