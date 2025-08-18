Topo

Médica, tio e sobrinho morrem na hora após acidente em rodovia de SP

Maria Vitoria, médica que morreu em acidente em SP - Reprodução/ Instagram/ @mariavitoriaferrari
18/08/2025 19h17

Três pessoas morreram após uma colisão frontal entre dois carros em Morro Agudo, interior de São Paulo. O acidente matou uma médica, de 35 anos, um homem, de 43, e seu sobrinho, de 17.

O que aconteceu

A colisão aconteceu neste domingo (17), por volta das 15h, na Rodovia Orlando Prado Diniz Junqueira, a mais movimentada da região. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida envolveu um Toyota Corolla e um Chevrolet Onix.

Todas as vítimas morreram na hora. O Corolla, que chegou a pegar fogo por conta do acidente, era conduzido pela médica Maria Vitoria Nogueira, de 35 anos. Já no Onix estavam Geraldo Pereira Barbosa, 43 anos, e seu sobrinho Caique Santos da Silva de 17 anos.

A Rodovia ficou interditada até o início da noite de domingo para o trabalho de resgate e dos bombeiros. Nesse meio tempo, o trânsito foi desviado para o acostamento.

Em nota, a Polícia Civil disse que vai investigar as circunstâncias da colisão. O trabalho será feito com o auxílio da perícia.

