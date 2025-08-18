Topo

Traficantes usam 12 ônibus como barricada em represália à PM do Rio

18/08/2025 14h42

Uma reação de traficantes a uma operação da Polícia Militar (PM) no Rio de Janeiro teve ao menos um ônibus incendiado e 12 sequestrados para que fossem usados como barricadas, nesta segunda-feira (18).

A operação e a represália ocorreram na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Policiais militares realizam ação de combate a criminosos e retirada de barricadas que dificultam a circulação de veículos no Morro do Dendê.

Durante a operação, quatro homens foram presos. Os agentes apreenderam quatro fuzis, três granadas, quatro rádios transmissores e drogas.

A ação foi realizada por agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com apoio de mais dois BPMs: 22º e 3º.

Ônibus sequestrados

Em retaliação, criminosos sequestraram ônibus na Avenida Paranapuam, Estrada do Dendê e Estrada da Cacuia. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), passageiros e motoristas foram liberados e os ônibus abandonados nas ruas.

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) detiveram quatro homens e dois adolescentes que realizavam ataques a ônibus na região. Os menores estavam com pedras na mão, segundo a corporação.

Histórico de represálias

O Rio Ônibus informou que o veículo incendiado fazia a linha 921 (Ribeira x Bancários). Segundo a entidade, apenas em 2025, 99 ônibus foram sequestrados; e três, incendiados.

Dezenove linhas tiveram a circulação afetada nesta segunda-feira. "Mais uma vez reiteramos apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", manifestou o Rio Ônibus em nota.

Veículos utilizados como barricada

B28623 - 921 Ribeira x Bancários

B28618 - 326 Bancários x Candelária

B28560 - 696 Praia do Dendê x Meier

B28702 - 2344 Bancários x Castelo

B28537 - 326 Bancários x Candelária

B32726 - 323 Bananal x Castelo

B10144 - 323 Bananal x Castelo

B10150 - 323 Bananal x Castelo

B10116 - 328 Bananal x Candelária

B10001 - 635 Bananal x Saens Pena

B10041 - 910 Bananal x Irajá - Via Fundão

B28728 - 2344 Bancários x Castelo

Serviços

A Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro unidades da região - entre clínicas da família e centros de saúde - mantêm o atendimento à população. "Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas nesta segunda-feira", detalhou.

A secretaria acrescentou que não houve unidade afetada. As escolas municipais no Dendê funcionam normalmente.

Confira reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre a operação

