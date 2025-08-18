Topo

Tem rodízio em SP hoje? Entenda regras para circulação nesta segunda-feira

9.jan.2020 - Trânsito na Marginal Pinheiros, em São Paulo - Aloisio Mauricio / Estadão Conteúdo
9.jan.2020 - Trânsito na Marginal Pinheiros, em São Paulo Imagem: Aloisio Mauricio / Estadão Conteúdo
Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 04h00

O rodízio municipal de veículos é uma medida da Prefeitura de São Paulo para reduzir o trânsito nos horários de pico. A regra restringe a circulação de carros e caminhões no centro expandido da cidade. Nesta segunda-feira não podem circular veículos com placas terminadas em 1 e 2.

Como funciona o rodízio em São Paulo?

De segunda a sexta-feira, cada dia é destinado a dois finais de placa. Nesses dias, os veículos com os números correspondentes não podem circular no centro expandido.

Calendário do rodízio:

  • Segundas-feiras: placas com final 1 e 2
  • Terças-feiras: placas com final 3 e 4
  • Quartas-feiras: placas com final 5 e 6
  • Quintas-feiras: placas com final 7 e 8
  • Sextas-feiras: placas com final 9 e 0

Horários: a restrição vale das 7h às 10h e das 17h às 20h. Fora desses períodos — das 10h01 às 16h59 e após as 20h — não há impedimento para circular.

Área de aplicação: o rodízio é válido no chamado centro expandido, que inclui bairros centrais e parte das zonas Oeste, Sul, Leste e Norte, delimitados por importantes avenidas e marginais (veja mapa abaixo):

  • Marginal do Rio Tietê
  • Marginal do Rio Pinheiros
  • Avenida dos Bandeirantes
  • Avenida Salim Farah Maluf
  • Complexo Viário Maria Maluf
  • Avenida Afonso D'Escragnole Taunay
  • Viaduto Grande São Paulo
  • Avenida das Juntas Provisórias
mapa rodízio - CET/Reprodução - CET/Reprodução
Mapa rodízio de veículos em SP
Imagem: CET/Reprodução

Penalidades: descumprir a regra é infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Exceções: a norma não vale para motocicletas, transporte coletivo, transporte escolar, guinchos autorizados e veículos de socorro, salvamento, polícia e outros previstos em lei.

Histórico: o rodízio foi implantado em 1997 com o objetivo de reduzir congestionamentos e melhorar a mobilidade na cidade. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.

