Topo

Notícias

Tem rodízio em SP amanhã, terça-feira (19)? Entenda regras para circulação

11.jun.2015 - Motoristas enfrentam trânsito intenso na avenida 23 de Maio, no corredor Norte-Sul - Reinaldo Canato/UOL
11.jun.2015 - Motoristas enfrentam trânsito intenso na avenida 23 de Maio, no corredor Norte-Sul Imagem: Reinaldo Canato/UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 12h00

De acordo com as regras do rodízio, amanhã (19), terça-feira, não poderão circular no centro expandido de São Paulo os veículos com os finais de placa 3 e 4.

Como funciona o rodízio de veículos em São Paulo?

A restrição segue um calendário semanal. De segunda a sexta-feira, dois finais de placa são proibidos de circular em dias específicos. A medida vale apenas para o centro expandido da cidade e busca reduzir o trânsito nos horários de pico.

Calendário de rodízio:

  • Finais de placa 1 e 2 - Rodízio às segundas-feiras
  • Finais de placa 3 e 4 - Rodízio às terças-feiras
  • Finais de placa 5 e 6 - Rodízio às quartas-feiras
  • Finais de placa 7 e 8 - Rodízio às quintas-feiras
  • Finais de placa 9 e 0 - Rodízio às sextas-feiras

Os horários são fixos. A proibição ocorre das 7h às 10h e das 17h às 20h. Fora desses períodos, não há restrição para circular.

A área de aplicação é delimitada por grandes avenidas e marginais. Fazem parte: Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Salim Farah Maluf, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Afonso D'Escragnole Taunay, Viaduto Grande São Paulo e Avenida das Juntas Provisórias.

mapa rodízio - Reprodução/CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) - Reprodução/CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)
Mapa dos limites do rodízio de veículos em São Paulo, chamado de mini-anel ou centro expandido
Imagem: Reprodução/CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

A multa é prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A infração para quem respeitar o rodízio é média, com valor de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

A norma tem exceções. Motocicletas, transporte coletivo, escolar, guinchos autorizados e veículos de emergência não estão sujeitos ao rodízio.

O rodízio foi implantado em 1997. Desde então, faz parte das políticas da cidade para melhorar a mobilidade urbana. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

Importação chinesa de milho cai 95% em julho, diz Gacc; trigo cede 48%

Passageiros relatam atrasos em voos no Aeroporto de Florianópolis

Times Square, em Nova York, é esvaziada após suspeita de bomba

Lassana Diarra pede 65 milhões de euros em processo contra Fifa e Federação Belga

Por que o presidente da Finlândia chama a atenção entre os líderes que negociam a paz na Ucrânia?

'É agradável passar por isso? Claro que não', diz Moraes a jornal dos EUA sobre sanções

Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira

PM faz operação no Rio; traficantes sequestram ônibus para uso em barricada

Guatemala acolhe 100 mexicanos que fogem de traficantes

Bayer: Monsanto fechou acordos para encerrar casos sobre PCB em escola dos EUA