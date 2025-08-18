Topo

Taxas de juros operam estáveis após queda do IBC-Br

São Paulo

18/08/2025 09h32

Os juros futuros operam estáveis em toda curva na manhã desta segunda-feira, 18, em meio à alta do dólar e recuo dos rendimentos dos Treasuries, e após o IBC-Br cair 0,1% em junho ante maio, perto do piso das estimativas, que iam de queda de 0,2% a alta de 0,4%. Às 9h05 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,920%, de 13,913% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,105%, de 13,107%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,380%, de 13,374% no ajuste de sexta-feira, dia 15.

