Tarcísio: País pode entregar e colher vitórias, reduzindo tarifas

18/08/2025 18h02

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 18, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer "colecionar vitórias" e que o Brasil pode entregar e colher vitórias, reduzindo tarifas, de modo que faz sentido buscar a negociação sobre o tarifaço.

"Acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. Que gosta de sentar com o chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dentro e dizer: 'Olha, consegui uma vitória'. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar algumas vitórias?", disse.

Tarcísio afirma que se o Brasil conseguir reduzir, ou até retirar a tarifa adicional, seria uma vitória importante que garantiria ao País "mercado, que vai garantir emprego, que vai nos permitir abreviar essas medidas emergenciais".

O governador avalia que a questão do tarifaço vai ser resolvida no médio e longo prazo, ponderando que "talvez haja escalada no curto prazo". Contudo, reforçou que é fundamental estabelecer um canal de diálogo, que haja insistência para resolver o conflito. "Obviamente a gente tem que forçar a barra agora para falar, negociar. Eu acho que não é humilhação para ninguém, para nenhum chefe de Estado", disse.

Segundo Tarcísio, o tarifaço é algo extremamente deletério: "Nunca vi tarifa proteger ninguém. Tarifa, no final, quanto mais você fecha o mercado, mais prejudicial isso é para o País, para as empresas", disse.

O político mencionou, ainda, que o efeito da sobretaxa americana sobre os setores de pneus, café e máquinas preocupa, enquanto outros segmentos estão resolvendo suas questões.

As declarações foram feitas no painel "Reflexões sobre São Paulo e Brasil", no evento Warren Day, em São Paulo.

