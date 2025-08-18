Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati

A tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a italiana Jasmine Paolini nesta segunda-feira (18) e conquistou o WTA 1000 de Cincinnati pela primeira vez em sua carreira, encerrando um jejum de 15 meses sem títulos.

A atual campeã de Wimbledon derrotou Paolini por 7-5 e 6-4 em um duelo acirrado que teve inúmeras reviravoltas no placar.

Com seu 11º troféu de WTA 1000, Swiatek subirá do terceiro para o segundo lugar no ranking mundial antes do início do US Open, no domingo.

Aos 24 anos, a joia de Varsóvia só é superada em número de títulos de WTA 1000 por Serena Williams, que conquistou 13 em sua lendária carreira.

Os 12 mil torcedores em Cincinnati foram brindados com um confronto emocionante, que teve 10 quebras de serviço, após o tão aguardado reencontro entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner na final masculina, que terminou com a desistência do italiano antes do fim do primeiro set.

Após quase duas horas de jogo intenso, Swiatek correspondeu às expectativas e conquistou um dos poucos grandes torneios que não conseguiu vencer sem perder um único set.

"Este era um dos torneios em que tive menos chances de jogar bem. Obrigada por me ajudarem a jogar nessas quadras rápidas", disse a polonesa em agradecimento à sua equipe na cerimônia de premiação.

"Quero parabenizar Iga. Você jogou incrivelmente bem e merece este título", reconheceu Paolini, a número 9 do mundo.

Swiatek confirmou que recuperou seu melhor tênis e está determinada a retomar a liderança do ranking da WTA, de onde foi desbancada no final do ano passado pela bielorrussa Aryna Sabalenka.

Campeã de Wimbledon pela primeira vez em julho, a polonesa continua implacável nas finais, com 11 vitórias em 13 participações no nível WTA 1000 e um total de seis vitórias em torneios do Grand Slam.

- Pronta para o US Open -

Assim como nas semifinais contra Elena Rybakina, Swiatek se recuperou de uma quebra inicial contra Paolini, que abriu 3 a 0 no primeiro set.

A italiana, duas vezes campeã de torneios WTA 1000, manteve o controle contra uma adversária que não havia vencido nas cinco partidas anteriores.

A polonesa manteve o foco e a recuperação, vencendo os cinco games seguintes e retomando a vantagem com o primeiro set garantido.

No segundo set, as duas jogadoras alternaram a quebra de serviço cinco vezes, mas Swiatek, mais agressiva no saque, também foi mais precisa nos momentos decisivos e garantiu uma vitória que confirma sua ressurreição na preparação para o US Open, o último torneio do Grand Slam do ano.

gbv/gfe/aam/am

© Agence France-Presse