Topo

Notícias

Strategy anuncia compra de mais 430 bitcoins por cerca de US$ 119 mil cada

São Paulo

18/08/2025 11h46

O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 18, em publicação no X que a companhia adquiriu 430 bitcoins por aproximadamente US$ 51,4 milhões, a cerca de US$ 119.666 por unidade da criptomoeda.

Segundo o fundador da antiga MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 25,1% no acumulado de 2025.

De acordo com Saylor, até 17 de agosto, a Strategy detinha 629.376 bitcoins, adquiridos por aproximadamente US$ 46,15 bilhões, ou US$ 73.320 por bitcoin.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro

Zelensky pede a Trump que estabeleça 'a paz pela força' contra a Rússia

Presidente da Fifa denuncia 'incidentes inaceitáveis' de racismo na Copa da Alemanha

Herdeiro e conservador: quem é o presidente do Equador que Lula recebe hoje

Segurança é preso ao tentar vender por R$ 5.000 vídeo de fábrica explodindo

Ataques russos na Ucrânia matam 10 antes de reunião entre Trump e Zelenskiy

STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por motivos religiosos

Zelensky insiste na necessidade de garantias de segurança dos EUA antes de reunião com Trump

O que significa veranico e por que a temperatura pode chegar a 32°C em SP

Israel proporcionará ajuda humanitária ao Sudão do Sul

Trump diz que será "grande honra" receber líderes europeus na Casa Branca