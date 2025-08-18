STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por motivos religiosos

O STF formou maioria para reafirmar o direito de negar transfusões de sangue por motivos religiosos.

O que aconteceu

No ano passado, STF já havia decidido por unanimidade que os cidadãos, por motivos religiosos, têm o direito de recusar a realização de procedimentos médicos. Esse é o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová, cuja fé não permite as transfusões de sangue.

Ministros julgam agora um recurso do CFM (Conselho Federal de Medicina). O órgão que fiscaliza o serviço médico argumentou que a decisão da Corte pode colidir com o direito do médico de objeção de consciência —ou seja, de se recusar a fazer procedimentos que violem suas convicções pessoais.

Votaram para rejeitar o recurso os ministros:

Gilmar Mendes (relator);

Cármen Lúcia;

Alexandre de Moraes;

Cristiano Zanin;

Flávio Dino;

André Mendonça;

Dias Toffoli.

Os demais ministros têm até as 23h59 para depositarem seus votos no plenário virtual. Como a maioria já está formada, não há como reverter a decisão. Ao fim do prazo, a maioria será confirmada, a não ser que haja pedido de vista (mais tempo para análise) ou destaque (para analisar o recurso no plenário físico).

Entenda o caso

Em setembro de 2024, o plenário do Supremo decidiu por unanimidade que os cidadãos têm o direito de recusar a realização de procedimentos médicos por motivos religiosos. "A recusa a tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade", diz a tese estabelecida na ocasião.

O CFM recorreu da decisão, argumentando que há lacunas na medida. Para o órgão, o STF não esclareceu o que fazer em cenários nos quais o consentimento claro do paciente não seria possível, ou em casos com risco de morte iminente.

No voto seguido pela maioria, em que rejeitou o recurso da CFM, o relator Gilmar Mendes escreveu que, ao contrário do argumentado, os pontos de omissão foram levantados e esclarecidos no julgamento. "Em situações nas quais a vida do paciente esteja em risco, o profissional de saúde deve atuar com zelo, adotando todas as técnicas e procedimentos disponíveis e compatíveis com a crença professada pelo paciente", reiterou o ministro.

*Com Agência Brasil