Topo

Notícias

Soho House vai fechar capital em acordo de US$2,7 bi; Ashton Kutcher integrará conselho

18/08/2025 14h58

Por Aatreyee Dasgupta

(Reuters) - A Soho House está fechando seu capital em um acordo de US$2,7 bilhões liderado pela MCR Hotels, com sede em Nova York, encerrando um período turbulento no mercado e dificuldades financeiras que apagaram quase metade do valor da operadora de clubes de luxo desde sua estreia em 2021.

Os acionistas receberão US$9 por ação, um prêmio de 17,8% em relação ao preço de fechamento mais recente. As ações da Soho subiam 15,5%, a US$8,82, nas negociações desta segunda-feira, após o anúncio da empresa.

O ator e investidor em tecnologia Ashton Kutcher também se juntará ao conselho da Soho após o acordo, e o veterano da hotelaria Neil Thomson substituirá Thomas Allen como diretor financeiro, com efeito imediato.

"No entanto, a Soho House vai precisar de mais do que o brilho das celebridades para garantir seu futuro a longo prazo", disse Susannah Streeter, chefe de finanças e mercados da Hargreaves Lansdown.

"Sua rápida expansão nos últimos anos levantou preocupações de que o rótulo de 'exclusivo' estivesse perdendo força", enquanto a retração mais ampla nos gastos dos consumidores no setor de hospitalidade aumentou a pressão, já que a Soho depende de compras internas, como refeições e entretenimento, acrescentou Streeter.

A Soho House foi fundada pelo restaurateur Nick Jones em 1995, na Greek Street em Londres, acima de seu restaurante Café Boheme, como um ponto de encontro para pessoas criativas. Hoje, o clube tem operações na Europa, América do Norte e Ásia.

No entanto, menos de três anos após abrir capital em Nova York, a Soho começou a considerar voltar a ser uma empresa de capital fechado, já que enfrentava dificuldades para gerar lucro apesar do crescimento no número de associados e na receita.

Sob o novo acordo, a MCR Hotels ficará com as ações listadas em bolsa da Soho, enquanto o fundador Nick Jones e o presidente-executivo Ron Burkle, juntamente com sua firma de investimentos Yucaipa, manterão o controle majoritário do negócio.

A Yucaipa, de Burkle, e o fundador Jones possuem, em conjunto, cerca de três quartos da empresa.

(Reportagem de Aatreyee Dasgupta em Bengaluru e Svea Herbst-Bayliss em Nova York, reportagem adicional de Purvi Agarwal)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

Peixe BR: tarifaço fará exportação de tilápia praticamente zerar no 2º semestre

Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para 'Débora do batom'

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Trump diz que EUA podem tentar negociar fim da crise na Ucrânia sem cessar-fogo