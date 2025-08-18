Topo

Segunda prévia do Ibovespa mantém inclusão de Cury e saída de São Martinho

18/08/2025

A B3 incluiu os papéis ordinários da Cury na segunda prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de setembro a dezembro de 2025, divulgada nesta segunda-feira, 18. Já as ações ordinárias da São Martinho foram excluídas.

Cury entra na carteira com peso de 0,210%. A terceira e última prévia do Ibovespa será divulgada no dia 29 de agosto. A nova carteira passa a valer a partir de 1º de setembro.

Os cinco ativos que apresentaram maior peso na composição da primeira prévia do índice são: Vale ON (11,072%), Itaú Unibanco PN (8,198%), Petrobras PN (6,475%), Petrobras ON (4,180%) e Bradesco PN (3,982%).

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

