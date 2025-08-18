São Paulo tem jogo de tudo ou nada contra Atlético Nacional pelas oitavas da Libertadores

O São Paulo do técnico argentino Hernán Crespo recebe o perigoso Atlético Nacional, da Colômbia, nesta terça-feira (18), valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores-2025 e com Lucas Moura lutando por uma vaga no time titular.

Recuperado de uma lesão no joelho direito que o limitou a apenas três jogos no Campeonato Brasileiro de 2025, um dos "maiores desafios" de sua carreira, segundo suas próprias palavras, Lucas Moura foi fundamental no empate do São Paulo em 2 a 2 com o Sport, no sábado, pelo Brasileirão.

Um gol do ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Tottenham impulsionou a virada em uma partida em que o time paulista perdia por 2 a 0 até os 50 minutos.

"Estou feliz por ele porque marcou um gol depois de muito tempo" e "conseguiu minutos no campo", disse Crespo, que cogita incluí-lo na escalação para o jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético Nacional, no Estádio do Morumbi, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Rodriguinho é outra opção.

O último gol de Lucas Moura, de 33 anos, aconteceu em janeiro, pelo Campeonato Paulista.

O jogo de ida deste confronto das oitavas de final, disputado na semana passada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, terminou empatado em 0 a 0.

O Atlético Nacional não soube aproveitar suas chances diante do São Paulo, já que Edwin Cardona perdeu dois pênaltis.

- Ponto de inflexão -

Desde que Crespo assumiu as rédeas em meados de junho, em meio a uma crise que custou o cargo de técnico do seu compatriota Luis Zubeldía, o São Paulo despertou.

Sob seu comando, a Máquina Tricolor está a todo vapor, com um retrospecto de seis vitórias, três empates e duas derrotas em todas as competições, e apenas uma mancha em seu retrospecto: a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, que atualmente disputa a segunda divisão.

Apesar do bom momento do São Paulo, o primeiro confronto contra o Atlético Nacional não foi fácil.

Além dos dois pênaltis perdidos por Cardona no jogo de ida, Marlos Moreno e Marino Hinestroza acertaram a trave.

Ciente do alto risco da revanche, Crespo poupou vários de seus titulares no fim de semana, do goleiro Rafael ao atacante Luciano.

É um ponto de inflexão para o São Paulo, tricampeão da Copa Libertadores (1992, 1993 e 2005) e uma vez campeão da Copa Sul-Americana (2012). Lucas Moura, antes de se transferir para a Europa, fez parte do elenco que conquistou esse último título.

- Confiança -

O Atlético Nacional empatou em 2 a 2 com o Fortaleza de Bogotá no sábado, pelo Torneio Clausura da Colômbia. O técnico, Javier Gandolfi, poupou vários titulares.

Bicampeão da Copa Libertadores (1989 e 2016), o 'Verdolaga' está confiante na vitória.

"Estamos muito animados", avisou Gandolfi antes da viagem. "Voltaremos do Brasil com a classificação", prometeu.

Quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU, que duelam na quinta-feira, após a vitória do time carioca por 1 a 0 na semana passada, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Enzo Díaz - Lucas Moura - André Silva, Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido - Jorman Campuzano, Juan Zapata - Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno - Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG).

