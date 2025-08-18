São Paulo de demolições e restaurações

(Esta é a newsletter UOL SP. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda)

Metrópole em transformação contínua, São Paulo é feita de demolições, construções e restaurações.

Já foi o tempo em que uma demolição merecia transmissão ao vivo pela TV, como foi o caso da histórica implosão do Edifício Mendes Caldeira, na região da Praça da Sé, em novembro de 1975. Mas um prédio ir abaixo ainda vira notícia.

Desta vez, não haverá TV ao vivo, tampouco implosão. Mas o prédio a ser demolido tem sua (má) fama na cidade: é o Caveirão, como é popularmente conhecido, localizado na rua do Carmo, no centro.

Na semana passada, a prefeitura assinou contrato com uma empresa de demolição para levar o Caveirão ao chão, com o ancestral método de marretas e picaretas.

O Caveirão é uma construção de 24 andares iniciada no começo dos anos 1960 e até hoje inacabada.

Abandonada, a construção corre risco de cair sozinha e há décadas virou abrigo para sem-teto e, pior, ponto nervoso do tráfico de drogas.

A prefeitura tomou a decisão de demolir o Caveirão logo depois de uma tragédia com outro edifício abandonado no centro em 2018, quando um prédio no Largo do Paissandu se incendiou e ruiu.

Se você fizer as contas, vai perceber que já se passaram sete anos e só agora a demolição acontecerá.

É que houve queda de braço judicial com o proprietário do Caveirão, que alegava não ter condições financeiras para arcar com a destruição da edificação. Leia mais detalhes sobre o Caveirão na matéria do UOL.

Se o Caveirão irá ao chão, o Jockey Club, na zona sul, passa por restauração. Mas a situação desta reforma está longe de tranquila.

A prefeitura abriu uma investigação interna para apurar se o Jockey Club de São Paulo desviou recursos captados com o aval do município para custear obras de restauração. Um total de R$ 61,2 milhões está em análise.

O valor é relativo a transações financeiras efetuadas pelo hipódromo paulistano a partir de um mecanismo urbanístico chamado TDC (Transferência do Direito de Construir).

O TDC permite aos proprietários de um imóvel tombado negociar no mercado títulos imobiliários referentes à área preservada como uma espécie de recompensa ou indenização.

A verba arrecadada através de TCD precisa ser obrigatoriamente usada no "atendimento às providências relativas à conservação do imóvel", conforme prevê o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor do Município, de 2014.

Segundo matéria do UOL, a investigação aberta pela prefeitura pretende checar se os recursos captados foram desviados de sua função e usados, por exemplo, para pagar dívidas.

Procurada, a direção do Jockey afirmou que já prestou todas as informações requisitadas e que os recursos utilizados para o restauro são devidamente auditados e fiscalizados pelas autoridades responsáveis.

Vale recordar que tramita na Câmara Municipal um projeto de lei para a desapropriação do Jockey Club e sua transformação em um parque aberto para a população, o que é um desejo da prefeitura.

Leia mais sobre a investigação do Jockey aqui.

Transporte

Adeus ao trólebus

Restam poucas linhas de trólebus na capital. E uma das mais tradicionais dá seu lugar a novos ônibus elétricos movidos a bateria, que não precisam ficar ligados à rede elétrica através de cabos.

Após 76 anos em operação, a linha de trólebus 408A/10 Machado de Assis-Cardoso de Almeida, que era a mais antiga da cidade e ligava Aclimação a Perdizes, teve seus veículos desativados em prol dos ônibus elétricos verdes.

Tão tradicional, a linha foi apelidada de Machadão por seus usuários. Moradores de Perdizes ficaram tristes com a modernização.

"Quando vi os novos (ônibus) chegando, fiquei decepcionado, senti um pouco a mudança", confessou à Folha de S. Paulo o engenheiro e historiador Sílvio Larocca de Paiva Júnior.

Já a arquiteta Márcia Cunha, líder da Amora (Associação dos Moradores e Amigos de Perdizes), defende que a linha de trólebus seja tombada. "A gente vai destruindo o passado e pelo menos o percurso deve ser preservado por sua história", disse.

Leia reportagem completa da Folha de S. Paulo.

História

Locomotiva à moda antiga

Uma locomotiva elétrica fabricada em 1940 foi restaurada e pintada com as cores azul e branca da extinta estatal ferroviária Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.) para ficar em exibição.

O trabalho de revitalização foi feito pela regional São Paulo da ABPF (Associação Brasileira de Revitalização Ferroviária), cujo pátio fica no bairro da Mooca (zona Leste).

Originalmente, a locomotiva elétrica V8 pertencia à Companhia Paulista, que foi uma das cinco empresas ferroviárias aglutinadas pelo governo estadual para formar a Fepasa em 1971.

A locomotiva é do mesmo modelo de outra que bateu o recorde de velocidade em trilhos paulistas atingindo 164 km/h em 1989, marca ainda não ultrapassada por trens metropolitanos.

Leia mais detalhes na Folha.

+

Não podemos mudar nosso DNA.

Raquel Gil, neta do apresentador de TV Raul Gil. Ela e a mãe Nanci estão proibidas por uma ação movida pelo tio Raulzinho de falar publicamente sobre a história da própria família

+

Gastronomia

Saíram os finalistas do Prêmio Nossa

Foi encerrada a Fase 1 da eleição "Preferidos do Público" do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes, do UOL, que vai indicar os melhores estabelecimentos da capital neste ano, de acordo com votação dos usuários.

Agora vem a Fase 2, em que será possível votar em um dos cinco finalistas que tiveram mais votos em cada categoria na Fase 1. A votação se encerrará em 2 de setembro.

Vale lembrar que o Prêmio Nossa, cujos vencedores serão divulgados em outubro, também tem categorias em que a escolha será feita por um júri de 60 profissionais ligados à gastronomia. Mas a votação popular é a novidade de 2025.

Os finalistas do povo são:

MELHOR RESTAURANTE ITALIANO OU CANTINA

Cozinha dos Ferrari

Famiglia Mancini Trattoria

Mancini Trattoria Jardim de Napoli

Lellis Trattoria

Trattoria Vicolo Nostro

MELHOR PIZZARIA

Bráz Pizzaria

Pizzaria La Braciera

Pizza Chena

Soggiorno

Veridiana

MELHOR HAMBURGUERIA

Coringa do Beco

Giones Bacon

Bacon Hobby Burger

Osnir Hamburguer

Z Deli

MELHOR BAR PARA PETISCAR

Bar do Luiz Fernandes

Esquina do Souza

Hilda Botequim

Tantin Bar & Cozinha

Bar & Cozinha Veloso Bar

MELHOR BOTECO

Bar do Luiz Fernandes

Braca Bar

Bar O Pasquim Bar e Prosa

Pirajá

Tantin Bar & Cozinha

Clique aqui para mais detalhes e para votar em seus preferidos.

Carros

O retorno do Salão do Automóvel

Foi confirmada pela organização a participação de 31 empresas automotivas no Salão do Automóvel de São Paulo, marcado para acontecer de 22 a 30 de novembro no parque de exposições do Anhembi (zona norte). Será a primeira edição em sete anos.

Serão cinco pavilhões ocupando uma área de 64 mil m².

Entre as marcas que confirmaram participação, muitas são de dar água na boca em quem ama carrões, como Bugatti, Ferrari e Lamborghini.

Aston Martin e McLaren terão modelos exibidos, mas através de importadores diretos, não pelas empresas oficiais.

Outras negociações seguem em andamento e novas empresas deverão ser anunciadas nos próximos dias.

Mas Jorge Moraes, do UOL Carros, detectou a ausência, pelo menos por enquanto, de marcas clássicas como a General Motors, Ford, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mini, Mercedes-Benz e Volvo.

O Salão do Automóvel de São Paulo foi criado em 1960 e sua primeira edição foi no Parque Ibirapuera. Lá ficou até 1969. No ano seguinte, foi transferido para o Anhembi.

A última edição aconteceu em 2018. Portanto, muita expectativa cerca esse retorno do Salão depois de um longo hiato.

Leia mais informações no UOL.