Salário mínimo teve reajuste em 2025; veja valor atualizado do pagamento

O salário mínimo nacional foi reajustado para R$ 1.518,00 em janeiro e começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro.

O que aconteceu

O motivo de o pagamento ocorrer apenas neste mês, mesmo com o aumento válido desde janeiro, é que os salários referentes a um período de trabalho são depositados no mês seguinte. Dessa forma, a atualização só aparece no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa o valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber pelo exercício de uma atividade remunerada. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O novo valor corresponde a um acréscimo de R$ 106, equivalente a um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação acumulada no período. Apesar disso, o aumento foi menor do que poderia ter sido, devido ao corte de despesas aprovado no fim de 2024.

Antes, a fórmula de cálculo do mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice mais favorável ao trabalhador que o IPCA, usado como inflação oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa metodologia, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova regra inclui um limite adicional: o reajuste não pode elevar as despesas acima de 2,5%, mesmo que o PIB registre crescimento maior, como no caso de 3,2%.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos expressivos que possam gerar impacto excessivo no orçamento em períodos de contenção fiscal.