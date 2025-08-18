Sakamoto: Ucrânia toparia ceder território, mas teme novo ataque da Rússia

A Ucrânia aceita ceder territórios, mas tem o grande temor de uma nova invasão territorial da Rússia mesmo em caso do fim da guerra entre os países, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Muita gente está olhando apenas para a questão dos territórios, ou seja, da Ucrânia ceder partes do seu território para a Rússia. Zelensky, claro, nega que isso está em jogo, diz que é um absurdo, e os líderes europeus também. Mas esta é a parte, digamos, mais simples. A Ucrânia cederia territórios.

Você tem uma potência nuclear, que é a Rússia. Por mais que ela esteja sendo contida pela Ucrânia em muitos sentidos, é ainda uma potência nuclear. Não vai sair de mãos abanando do processo. Isso era claro desde o momento que a Rússia, de uma forma ilegal e criminosa, invadiu a Ucrânia.

A Rússia quer a região de Dombass, com as províncias de Luhansk e Donetsk, mas também Zaporíjia e Kherson, ou seja, pegar todo leste da Ucrânia para fazer uma ponte terrestre com a Crimeia, que ela já tinha ocupado também de forma ilegal anteriormente. Esta parte é a parte relativamente mais simples de ser resolvida. A Constituição da Ucrânia afirma sua indivisibilidade, mas, para resolver a guerra, seria um caminho complicado, mas possível.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista do UOL alerta, no entanto, que a Ucrânia teme novas investidas russas e quer garantias de que não sofrerá novos ataques, o que é benéfico também para toda a Europa.

O problema são as garantias no day after, do dia seguinte. Por quê? A Ucrânia quer garantias de segurança por parte dos Estados Unidos e da Organização do Tratado Atlântico Norte, mesmo que ela não esteja entre os seus 32 membros. Quer garantias de que não vá sofrer ataques novamente.

Essa garantia é importante, inclusive, para os outros países europeus. Porque uma garantia dada a Ucrânia é uma garantia também dada a Europa, que já temia os interesses expansionistas da Rússia. E, neste momento, está com muito receio da aproximação entre ela e os Estados Unidos.

Os Estados Unidos foram um parceiro estratégico e militar umbilical da Europa, principalmente da Europa Ocidental, desde a Segunda Guerra. Agora ela vê uma dança entre grandes potências, uma discussão entre grandes potências, definindo seu próprio destino, e está preocupada.

A Ucrânia foi armada e financiada pela Europa e pelo governo Joe Biden como trincheira contra o avanço russo no continente. É também uma guerra por procuração.

A garantia de segurança demandada pela Ucrânia, nesse sentido, é uma garantia de segurança, uma sinalização para a Europa. Fala-se em alguma coisa similar ao artigo 5º do tratado da Otan, que diz que se um país membro for atacado, os outros devem sair em sua defesa, por mais que a Ucrânia não seja país membro. A Europa também defende uma força de paz do continente na Ucrânia. Falta, contudo, o mais importante: combinar com os russos.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: