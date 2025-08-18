Saiba quem foi à festa de aniversário de Guiomar Mendes, mulher de Gilmar

A advogada Guiomar Mendes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes celebrou os 73 anos em uma festa no Lago Sul, em Brasília, no último dia 13. O evento reuniu familiares e autoridades dos Três Poderes. Entre os presentes, estavam ministros da Corte, outros integrantes do Judiciário, ministros do governo Lula, senadores e deputados federais.

Um dos convidados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi criticado nas redes sociais pelo comparecimento. "Duro é ver o Caiado sair como candidato de direita", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Caiado, tu é um cara de pau", afirmou outro, que descreveu o evento como frequentado por "figuras carimbadas do regime".

Em um palco, o padre Antônio Guerra conduziu um momento de oração pela aniversariante, que fez um discurso de agradecimento aos presentes. Guiomar cantou ao microfone várias versões da canção "Parabéns pra você".

O ministro Gilmar Mendes também discursou, felicitando e elogiando a mulher.

Algumas das autoridades que foram à festa:

- Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF);

- Alexandre de Moraes, ministro do STF;

- André Mendonça, ministro do STF;

- Cristiano Zanin, ministro do STF;

- Paulo Gonet, procurador-geral da República;

- Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados;

- Aécio Neves (PSDB-MG), deputado federal;

- Marcos Pereira (Republicanos -SP), deputado federal e presidente do Republicanos;

- Rodrigo Pacheco (PSD-MG), senador;

- Renan Calheiros (MDB-AL), senador;

- Fernando Farias (MDB-AL), senador;

- Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

- José Múcio, ministro da Defesa;

- Camilo Santana, ministro da Educação;

- Alexandre Padilha, ministro da Saúde;

- Jorge Messias, advogado-geral da União;

- Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;

- Teodoro Silva Santos, ministro do STJ;

- Humberto Martins, ministro do STJ;

- Benedito Gonçalves, ministro do STJ;

- Paulo de Moura Ribeiro, ministro do STJ;

- Isabel Gallotti, ministra do STJ;

- Antonio Saldanha Palheiro, ministro do STJ;

- Antonio Carlos Ferreira, ministro do STJ;

- Afrânio Vilela, ministro do STJ;

- Francisco Falcão, ministro do STJ;

- Og Fernandes, ministro do STJ;

- Napoleão Nunes Marques, ministro do STJ;

- Marcelo Ribeiro Dantas, ministro do STJ;

- Vital do Rêgo Filho, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU);

- Weder de Oliveira, ministro do TCU;

- Bruno Dantas, ministro do TCU;

- Antônio Anastasia, ministro do TCU;

- Paulo Bugarin, subprocurador-geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU);

- Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST);

- Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente do TST;

- Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato à Presidência;

- Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania do DF;

- Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil do DF;

- Carol Fleury, secretária do Entorno do DF;

- Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco;

- Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e ex-presidente da Câmara dos Deputados;

- Edison Lobão, ex-senador, ex-governador e ex-ministro.