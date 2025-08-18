Saiba quem foi à festa de aniversário de Guiomar Mendes, mulher de Gilmar
A advogada Guiomar Mendes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes celebrou os 73 anos em uma festa no Lago Sul, em Brasília, no último dia 13. O evento reuniu familiares e autoridades dos Três Poderes. Entre os presentes, estavam ministros da Corte, outros integrantes do Judiciário, ministros do governo Lula, senadores e deputados federais.
Um dos convidados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi criticado nas redes sociais pelo comparecimento. "Duro é ver o Caiado sair como candidato de direita", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Caiado, tu é um cara de pau", afirmou outro, que descreveu o evento como frequentado por "figuras carimbadas do regime".
Em um palco, o padre Antônio Guerra conduziu um momento de oração pela aniversariante, que fez um discurso de agradecimento aos presentes. Guiomar cantou ao microfone várias versões da canção "Parabéns pra você".
O ministro Gilmar Mendes também discursou, felicitando e elogiando a mulher.
Algumas das autoridades que foram à festa:
- Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF);
- Alexandre de Moraes, ministro do STF;
- André Mendonça, ministro do STF;
- Cristiano Zanin, ministro do STF;
- Paulo Gonet, procurador-geral da República;
- Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados;
- Aécio Neves (PSDB-MG), deputado federal;
- Marcos Pereira (Republicanos -SP), deputado federal e presidente do Republicanos;
- Rodrigo Pacheco (PSD-MG), senador;
- Renan Calheiros (MDB-AL), senador;
- Fernando Farias (MDB-AL), senador;
- Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;
- José Múcio, ministro da Defesa;
- Camilo Santana, ministro da Educação;
- Alexandre Padilha, ministro da Saúde;
- Jorge Messias, advogado-geral da União;
- Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;
- Teodoro Silva Santos, ministro do STJ;
- Humberto Martins, ministro do STJ;
- Benedito Gonçalves, ministro do STJ;
- Paulo de Moura Ribeiro, ministro do STJ;
- Isabel Gallotti, ministra do STJ;
- Antonio Saldanha Palheiro, ministro do STJ;
- Antonio Carlos Ferreira, ministro do STJ;
- Afrânio Vilela, ministro do STJ;
- Francisco Falcão, ministro do STJ;
- Og Fernandes, ministro do STJ;
- Napoleão Nunes Marques, ministro do STJ;
- Marcelo Ribeiro Dantas, ministro do STJ;
- Vital do Rêgo Filho, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU);
- Weder de Oliveira, ministro do TCU;
- Bruno Dantas, ministro do TCU;
- Antônio Anastasia, ministro do TCU;
- Paulo Bugarin, subprocurador-geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU);
- Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST);
- Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente do TST;
- Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato à Presidência;
- Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania do DF;
- Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil do DF;
- Carol Fleury, secretária do Entorno do DF;
- Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco;
- Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e ex-presidente da Câmara dos Deputados;
- Edison Lobão, ex-senador, ex-governador e ex-ministro.