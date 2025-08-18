Saiba quem é o filho da princesa da Noruega acusado de crimes sexuais

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, e pode ser condenado a até dez anos de prisão. O caso foi revelado nesta segunda-feira (18) pelo procurador-geral da Noruega.

Além dos estupros, Høiby responde por maus-tratos em relações íntimas, atos de violência, violações da liberdade individual e gravação de vídeos sem consentimento, conforme explicou o procurador-geral Sturla Henriksbø durante uma coletiva de imprensa.

"A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é de até dez anos de prisão", declarou Henriksbø. "São atos extremamente graves, capazes de deixar marcas duradouras e destruir vidas", enfatizou.

Prisões anteriores

Nascido de uma relação anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro Haakon, Marius Borg Høiby foi preso em 4 de agosto de 2024, suspeito de agredir a namorada após uma briga em um apartamento em Oslo. Ele foi acusado de lesão corporal e, na ocasião, a imprensa norueguesa informou que a polícia encontrou uma faca cravada em uma das paredes do imóvel.

O caso desencadeou uma série de denúncias e revelações surpreendentes feitas por outras vítimas. No mês seguinte, em setembro, ele foi novamente preso por descumprir uma medida protetiva.

"O fato de Marius Borg Høiby pertencer à família real não deve, evidentemente, significar que ele deva ter um tratamento mais brando ou mais severo do que qualquer outra pessoa acusada de crimes semelhantes", reforçou o procurador.

Os quatro estupros pelos quais Høiby foi acusado teriam ocorrido em 2018, 2023 e 2024, sendo o último já após o início da investigação policial.

(Com RFI e agências)