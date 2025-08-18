Topo

Sabesp mostra avanço em fator de universalização em julho

18/08/2025 08h01

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp anunciou na noite de sexta-feira que avançou em uma das métricas de universalização de serviços em julho que forma o chamado "Fator U", usado para cálculo de reajuste tarifário, segundo comunicado da companhia de saneamento paulista ao mercado.

A empresa afirmou que o indicador "novas Economias de água (ICA)", ou ligações, no acumulado de 2024 e 2025 somaram 513.176, equivalente a 118% da meta para o ano 1.

Porém, o indicador "novas economias de esgoto (ICE)" do mês passado ficou em 545.222 no mesmo período, correspondente a 93% da meta.

E o medidor "economias para tratamento de esgoto (IEC)" foi equivalente a 64% da meta do ano 1, correspondendo a 661.731, afirmou a Sabesp no comunicado.

No final de julho, a empresa citou que instalou 874 quilômetros em novas redes adicionadas desde a privatização, em meados do ano passado, sendo 307 quilômetros em redes de esgoto e 567 em redes de água.

"A companhia reforça seu comprometimento para alcançar as metas de universalização de saneamento básico até 2029", uma das obrigações geradas pela privatização da empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

