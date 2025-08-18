Topo

Notícias

Rússia rejeita envio de tropas da Otan para Ucrânia e critica comentários do Reino Unido

18/08/2025 14h16

(Reuters) - A Rússia não considera o envio de tropas da Otan para a Ucrânia uma solução viável para o conflito e considera as recentes declarações do Reino Unido sobre o assunto como provocativas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"Em um momento em que há um impulso genuíno para uma solução abrangente, justa e duradoura para o conflito em torno da Ucrânia, incluindo a abordagem de suas causas profundas, continuam a surgir declarações de Londres que não só contradizem os esforços de Moscou e Washington, mas também parecem destinadas a miná-los", disse o ministério.

(Reportagem de Maxim Rodionov)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz acreditar que Putin quer fim da guerra na Ucrânia

Deputados democratas do Texas voltam ao estado em meio à disputa por mapa eleitoral

Fãs de Downton Abbey podem se consolar com exposição e leilão antes de seu fim

Trump diz que os EUA estarão 'envolvidos' na segurança da Ucrânia no futuro

Trump afirma que se reunirá com Putin e Zelensky se 'tudo correr bem'

Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

Trump diz a Zelensky que Putin quer fim da guerra e propõe reunião dos três

Zelensky é recebido por Trump ao chegar à Casa Branca (AFP)

Rússia rejeita envio de tropas da Otan para Ucrânia e critica comentários do Reino Unido

Boom da skincare coreana no Brasil expõe diferenças culturais

Como a capital da Finlândia zerou as mortes no trânsito