Rússia rejeita envio de tropas da Otan para Ucrânia e critica comentários do Reino Unido

(Reuters) - A Rússia não considera o envio de tropas da Otan para a Ucrânia uma solução viável para o conflito e considera as recentes declarações do Reino Unido sobre o assunto como provocativas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"Em um momento em que há um impulso genuíno para uma solução abrangente, justa e duradoura para o conflito em torno da Ucrânia, incluindo a abordagem de suas causas profundas, continuam a surgir declarações de Londres que não só contradizem os esforços de Moscou e Washington, mas também parecem destinadas a miná-los", disse o ministério.

(Reportagem de Maxim Rodionov)