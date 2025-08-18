Por que a roupa de Zelensky pode definir reunião com Trump

Assim como aconteceu em reunião anterior entre os presidentes de Ucrânia e EUA, a Casa Branca tem demonstrado preocupação com os trajes que Volodymyr Zelensky vai usar em seu encontro com Donald Trump hoje.

O que aconteceu

Governo dos EUA perguntou se ucraniano vestirá terno. Duas fontes próximas ao evento disseram ao site Axios que Zelensky usará o mesmo paletó preto que vestiu em uma cúpula da Otan na Holanda, em junho, e ontem, em reunião com líderes europeu, em Bruxelas. "Será 'estilo terno', mas não um terno completo", disse uma das fontes.

Zelensky já declarou que só usará terno após o fim da guerra na Ucrânia. Por isso, roupa que presidente se apresentará hoje pode trazer sinalizações.

Seria ótimo se ele [Zelensky] usasse gravata, mas não esperamos que use.

Fonte da Casa Branco, à Axios

25.jun.2025 - Zelensky e Trump cumprimentam-se durante reunião em meio à cúpula da Otan Imagem: Serviço Presidencial de Imprensa da Ucrânia/Divulgação via REUTERS

Cúpula da Otan foi primeira vez que Zelensky usou paletó executivo desde invasão de seu país pela Rússia, em fevereiro de 2022. Conforme uma autoridade norte-americana disse à Axios na época, Trump ficou satisfeito com a escolha: "Zelensky veio como um ser humano normal, não como um louco, e estava vestido como alguém que deveria estar na Otan. Então, eles tiveram uma boa conversa".

Último encontro entre Trump e Zelensky na Casa Branca foi desastroso

Zelensky e Trump discutem durante reunião na Casa Branca Imagem: Brian Snyder - 28.fev.2025/Reuters

Na sua última vez na Casa Branca, em fevereiro, Zelensky vestiu traje militar, o que desagradou Trump. Logo na chegada do líder ucraniano, o norte-americano brincou: "Ele está todo arrumado hoje".

Presidente da Ucrânia ironizou. "Sinto muito, não estou usando terno", disse Zelensky durante a cerimônia de premiação do prêmio cultural Taras Shevchenko, em Kiev, no mês seguinte. O comentário provocou risos e aplausos, e a Presidência ucraniana divulgou o vídeo nas redes sociais.

Encontro nos EUA teve discussão acalorada, com direito a gritos e acusações. Discussão começou quando Zelensky pediu repetidamente a Trump que fosse cauteloso em relação à Rússia e questionou a diplomacia feita pelos EUA. O republicano considerou o ucraniano "desrespeitoso". À Axios, autoridades dos EUA consideraram que roupa de Zelensky pode ter contribuído para o clima da conversa.

Assessor de Trump disse ao site que, desta vez, situação será diferente. Além de ambos terem aprendido como lidar com as divergências, o ucraniano estará acompanhado de líderes europeus.

Por que Zelensky não usa terno?

Zelensky foi perguntado sobre isso em coletiva na Casa Branca. Brian Glenn, jornalista do canal pró-Trump Real America's Voice, provocou o presidente ucraniano sobre sua escolha, tirando risadas do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, que também participou do encontro.

Ucraniano respondeu que só usará terno após o fim da guerra na Ucrânia e devolveu a provocação. "Talvez um terno como o seu, Brian, ou algum melhor, não sei. Mas veremos, talvez algo mais barato", disse.

Zelensky tem evitado ternos, camisas sociais e gravatas, mesmo em reuniões importantes com líderes mundiais. O líder ucraniano afirmou que sua escolha de vestuário é uma demonstração de solidariedade com os soldados que lutam contra o exército russo na linha de frente da guerra.

Desde começo do conflito, ele passou a usar trajes que se assemelham aos uniformes militares da Ucrânia. Suéter preto ou verde-oliva com o símbolo do tridente de seu país, calças cargo pretas e botas fazem parte de suas escolhas para qualquer ocasião. Até mesmo a barba não é mais feita como antes. Agora, Zelensky tem optado por mantê-la crescida, e não mais totalmente raspada, como antes.

Escolha é intencional, assim como todas suas decisões como líder. Desde o início da guerra, seu estilo passou por uma mudança significativa. Antes, ele se vestia como qualquer outro líder mundial.