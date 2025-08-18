Topo

Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando 4º lote será pago

Imposto de Renda Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
18/08/2025 06h00

Quem não foi contemplado com a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025, liberado nesta quinta-feira (31 de julho), poderá verificar se estará no próximo pagamento a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes incluídos no quarto lote, previsto para pagamento em 29 de agosto.

Calendário de restituições do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento?

O pagamento começa pelos idosos com 80 anos ou mais. Na sequência, entram pessoas com 60 anos ou mais, assim como pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Segundo a Receita, em caso de empate nos critérios, quem enviou a declaração primeiro recebe antes.

Ordem de prioridade para a restituição:

  • Idosos com 80 anos ou mais;
  • Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves;
  • Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;
  • Contribuintes que enviaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via PIX;
  • Demais contribuintes.

Como consultar a restituição

Para verificar se receberá no próximo lote, é preciso acessar o site da Receita Federal, informar CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações são atualizadas mensalmente. Se não houver previsão no lote atual e não existir pendência na declaração, o status exibido será "em fila de restituição".

