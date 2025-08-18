Topo

Brasil defende STF e Pix em resposta a investigação comercial dos EUA

O governo brasileiro rebateu hoje as acusações dos EUA em resposta à investigação comercial aberta pela gestão de Donald Trump, que tem o Pix como um dos alvos e se baseia na Seção 301 da legislação de comércio norte-americana. No documento, o país defendeu as decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e o sistema de pagamento instantâneo brasileiro.

Relatório americano foi assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

O que aconteceu

Brasil declarou que as suas leis não prejudicam, de forma alguma, o comércio dos EUA. O país afirmou que as suas políticas e práticas comerciais são justificáveis, justas, equitativas, não discriminatórias e seguem as regras e normas do sistema multilateral de comércio.

Documento rebate entendimento do USTR sobre decisão do STF acerca de possível responsabilização de empresas de mídia social sobre conteúdos criminosos postados por usuários. É explicado que a medida não restringe discursos, nem traz riscos de danos econômicos para as companhias norte-americanas.

Contrariamente às alegações do USTR, a decisão não permite que a lei seja usada como uma remoção preventiva da liberdade de expressão, e nenhum dano será causado às empresas de mídia social dos EUA.
Governo brasileiro em resposta aos EUA

Leis e decisões do judiciário brasileiro sobre o comércio digital e serviços de pagamento visam "proteger o consumidor, a estabilidade financeira e a cibersegurança". No documento, o Brasil argumenta que todas as determinações são realizadas com cuidadoso equilíbrio de liberdades fundamentais e buscam o direito soberano brasileiro.

